CDMX más segura que ciudades de EU, responde César Cravioto a críticas de Stephen Miller

En el espacio de 'Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar’, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, respondió con datos a las críticas de Stephen Miller, asesor de política de la Casa Blanca, quien afirmó que la capital mexicana está “dirigida por cárteles criminales”.

"Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales ¿Cómo puedes buscar la felicidad en ellas?": Stephen Miller, asesor de seguridad interna de la Casa Blanca

César Cravioto defiende la Seguridad de la Ciudad de México

Cravioto señaló que existe una percepción errónea en algunos sectores del gobierno estadounidense, quienes hablan de la capital mexicana como si representara a todo el país y sin considerar la experiencia de los propios ciudadanos norteamericanos que residen en la ciudad.

“Yo le preguntaría a este señor Miller que le debería de preguntar a los con nacionales estadounidenses, que ya son decenas de miles que viven en la ciudad, ¿Cómo viven? ¿Por qué viven en la Ciudad de México? Pues porque están contentos, porque les gusta la ciudad, porque es una ciudad con mucha diversidad, con restaurantes, con hoteles, y que es una ciudad caminable, es una ciudad vivible". — César Cravioto

Foto: Redes Sociales Ampliar

Cifras de homicidio en la CDMX vs. ciudades de EE.UU.

El funcionario defendió la seguridad de la capital mexicana con cifras concretas de las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes:

Ciudad de México : 9

: 9 San Luis, Missouri : 70

: 70 Baltimore : 51

: 51 Nueva Orleans : 40

: 40 Detroit : 39

: 39 Cleveland : 33

: 33 Washington D.C.: 27

Cravioto destacó que ciudades como Washington D.C. tienen una tasa de homicidios tres veces mayor a la de la capital mexicana.

“Primero que arreglen su casa, primero que atiendan los grandes problemas que tienen y después que vengan a opinar de ciudades como la Ciudad de México”. — César Cravioto

"Con los cambios que le hicimos a la ley la gente está denunciando más...estamos combatiendo. Que venga Miller a la Ciudad de México, que la disfrute": @craviotocesar

Mejora en la percepción de seguridad en la capital mexicana

Además de las estadísticas, el funcionario resaltó una mejora del 30% en la percepción de seguridad en la Ciudad de México en los últimos seis años, un logro que pocas ciudades en Estados Unidos pueden igualar en un período tan corto.

El secretario destacó la mejora en la percepción de seguridad Ampliar

Aunque reconoció la existencia de problemas como la extorsión y el robo de vehículos, Cravioto explicó que, gracias a cambios en la ley, más ciudadanos denuncian estos delitos, permitiendo que las autoridades remitan a más responsables ante la justicia.

