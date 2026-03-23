¿Encubrimiento escolar? Padres del Colegio del Valle denuncian red de acoso y omisión

La comunidad de padres de familia del Colegio del Valle alzó la voz tras la difusión de un video donde un profesor, identificado como Enrique “N”, grababa por debajo de la falda a una alumna.

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¿Qué denuncian los padres de familia?

Mariana Mascorro, vocera de los padres, señaló que este incidente no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una situación sistémica de acoso Colegio Valle y abuso de autoridad que ha ignorado la dirección del plantel.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Mascorro detalló que, tras una reunión con la comunidad escolar, se presentaron testimonios directos de alumnos de secundaria y preparatoria que evidencian conductas inapropiadas recurrentes.

A pesar de que existían reportes previos enviados por correo electrónico a la dirección y rectoría, los padres denuncian que no hubo respuesta alguna hasta que el caso se volvió viral en redes sociales.

Al aire // Exigen justicia para alumnas violentadas sexualmente por maestro que las grababa.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Mariana Mascorro, vocera de madres y padres de familia de la escuela involucrada. pic.twitter.com/wzQdkDrZWa — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 24, 2026

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¿Qué exigen las familias tras el caso?

La molestia de las familias fue más grande cuando el rector afirmó no tener conocimiento de las irregularidades en el plantel. Por ello, los alumnos organizaron un comité y entregaron formalmente una lista que incluye a otros docentes y estudiantes señalados por acoso, bullying y abuso de autoridad, exigiendo que se tomen medidas contundentes más allá del despido de Enrique “N”.

Las familias acusan que hay una falta de transparencia y de protocolos claros para proteger a los menores, y sienten impotencia al percibir que la institución prioriza evitar el entorpecimiento de investigaciones legales sobre la comunicación abierta y la seguridad interna de su alumnado.

Mariana Mascorro hizo un llamado urgente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que intervenga y supervise las operaciones del colegio, pues no permitirán que el tema se olvide una vez que pase la atención mediática.

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