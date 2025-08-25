Ola de homicidios en Tula ligada a disputa entre huachicoleros: SSPH

Ola de violencia es atibuible a pugna entre huachicoleros,. afirma el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, Salvador Cruz Neri.

Disputa criminal tras la captura de “El H”

El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Salvador Cruz Neri, confirmó que la reciente ola de homicidios en Tula está vinculada a una pugna entre grupos dedicados al huachicoleo y al narcomenudeo, tras la detención de “El H”, líder de una de las principales organizaciones delictivas en la región.

De acuerdo con el funcionario, uno de los ejecutados la semana pasada fue identificado como “La Selva”, quien encabezaba el brazo armado de Los H. Además, en los últimos operativos se capturó a cinco presuntos integrantes de esta célula delictiva que pretendía tomar control en la zona.

Operativos y aseguramientos en Hidalgo

Cruz Neri informó que se han intensificado los patrullajes con apoyo de la policía estatal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, con el objetivo de restablecer la seguridad en el Valle del Mezquital.

En los cateos recientes, las autoridades aseguraron más de 15 mil litros de combustible robado, además de armas y vehículos presuntamente vinculados a las actividades delictivas.

El funcionario reconoció que, además del huachicol, persisten asaltos a transportistas en carreteras de la zona. Sin embargo, aseguró que “las carreteras en Hidalgo son seguras y la mayor parte de la población puede circular sin problemas”, al tiempo que anunció coordinación con instancias federales para reforzar la vigilancia en tramos de vías federales.

ahz.

