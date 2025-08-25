Cuidado de tus dientes: los mitos que debes dejar de creer

En el programa Martha Debayle en W, Alejandro Asz, especialista en implantología, prótesis dental, carillas, coronas, blanqueamiento y diseño de sonrisa, habló sobre la importancia de cuidar los dientes para mantener la belleza, juventud y salud dental. Su perfeccionismo, resultado de su trastorno obsesivo compulsivo, asegura un cuidado meticuloso en cada procedimiento.

Cepillado dental: técnica vs fuerza

Uno de los mitos sobre dientes más comunes es que cepillarse con fuerza limpia mejor. Alejandro Asz explica que lo importante es la técnica de cepillado, no la fuerza, ya que un cepillado agresivo puede causar desgaste del esmalte y recesión de encías, problemas irreversibles.

Recomendaciones clave:

Mantener el cepillo dental a un ángulo de 45 grados.

a un ángulo de 45 grados. Cepillar los dientes superiores hacia abajo y los inferiores hacia arriba.

Evitar la técnica de “violín” y los movimientos bruscos.

Usar cepillos de cerdas suaves y cabeza pequeña para alcanzar zonas difíciles.

Hilo dental: limpieza interdental indispensable

El hilo dental es esencial para eliminar la placa bacteriana entre los dientes, donde el cepillo no llega. Se recomienda usar una vez al día, antes de dormir, asegurando que el hilo llegue hasta la unión de la encía y el diente. Alejandro Asz enfatiza que el enjuague bucal no sustituye ni al cepillo ni al hilo dental, y su uso excesivo puede afectar la flora bacteriana natural de la boca.

Fluor y prevención de caries

El fluor fortalece los dientes y previene caries, y su uso en pastas dentales es seguro y controlado. Contrario a la creencia popular, solo los dulces no causan caries; los carbohidratos refinados, como pan y pasta, también pueden provocarlas. Además, la prevención es clave: visitar al dentista regularmente ayuda a detectar problemas antes de que se vuelvan dolorosos o costosos de tratar.

Dientes de leche y cuidado infantil

Los dientes de leche son fundamentales para mantener la mordida y los espacios correctos, así como para formar hábitos de higiene bucal en los niños. Cuidarlos desde pequeños asegura una salud dental óptima en la etapa adulta.

Dientes blancos no es igual a dientes sanos

Alejandro Asz desmintió que los dientes blancos sean sinónimo de salud dental. El color depende de la dentina y el contraste con la piel, y es posible tener dientes blancos con caries o encías inflamadas.

Blanqueamiento dental profesional

El blanqueamiento dental puede aclarar los dientes hasta 5 o 6 tonos en una hora, aunque puede causar sensibilidad temporal. Alejandro Ash ofrece este procedimiento profesional en su consultorio en la Ciudad de México.

