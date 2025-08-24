Ministro electo Arístides Guerrero, estable tras siniestro vial, continuará hospitalizado

El equipo de comunicación social y familiares de Arístides Rodrigo Guerrero García informaron que el ministro electo se encuentra estable y su evolución es favorable tras un siniestro vial registrado este viernes por la noche.

Fracturas y hospitalización tras accidente

A través de un comunicado, sus colaboradores puntualizaron que el automóvil en el que viajaba sufrió el impacto de otro vehículo y como consecuencia, el próximo ministro presentó fracturas en tórax y en la nariz, que requirieron de intervenciones quirúrgicas, por lo que continuará hospitalizado.

“En el mismo vehículo viajaban el conductor y dos acompañantes, quienes resultaron con fracturas en extremidades. Fueron atendidos de manera oportuna y se encuentran en proceso de recuperación”, agregó el documento.

Pronóstico positivo y toma de protesta

El comunicado, difundido en la red social X, aseveró que el Ministro Electo cuenta con un pronóstico positivo para estar presente en la toma de protesta el próximo 1 de septiembre de 2025.

“Además, dado que este proceso únicamente implica una reducción temporal en la movilidad, mientras se recupera por completo, no se verán afectados los trabajos de la Nueva Suprema Corte ni su desempeño como Ministro”, insistió.

Sus colaboradores recordaron que la noche del 22 de agosto, alrededor de las 22:30 horas, al regresar de la ciudad de Oaxaca tras participar como invitado en un acto público de la Fiscalía del Estado, el ministro electo sufrió un siniestro vehicular sobre la avenida Río Churubusco, cuando se trasladaba del aeropuerto hacia su domicilio.

TE PUEDE INTERESAR: Entre preparativos para la toma de protesta de la nueva SCJN; ¿Cuáles son los pendientes que dejan los actuales ministros?

“Él y su familia expresan un profundo agradecimiento a las ministras y ministros de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por sus muestras de empatía y solidaridad, así como a las amigas y amigos que, con su apoyo incondicional, han acompañado de cerca su evolución”, subrayó el comunicado.

Su equipo de comunicación solicitó comprensión y respeto durante este proceso, reiteró que serán sus propios canales los que informen oportunamente sobre la evolución de su estado de salud.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información