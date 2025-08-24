La Condesa: 10 curiosidades que no sabías sobre la Ciudad de México

La Ciudad de México es un destino que cada vez atrae más a extranjeros, fascinados por su cultura, arquitectura y vida urbana. En el programa Martha Debayle en W, Rodrigo Villanueva compartió 10 curiosidades de la Condesa que revelan la riqueza histórica y cultural de esta emblemática colonia.

La fascinación de los extranjeros por la Ciudad de México

Antes, los turistas preferían visitar Tulum, Cancún, Puerto Vallarta o Los Cabos, pero ahora la Ciudad de México se ha convertido en un destino trend. Desde restaurantes de lujo en San Ángel hasta galerías de arte en la Roma y tiendas exclusivas en Polanco, la capital ofrece experiencias únicas que enamoran a quienes la visitan.

El origen del nombre: La Condesa de Miravalle

El nombre de la colonia proviene de María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco, la tercera Condesa de Miravalle, quien poseía extensas propiedades que abarcan la Condesa, Hipódromo Condesa, la Roma, la Escandón y Tacubaya. Su hacienda, ubicada donde hoy se encuentra la Embajada de Rusia, marcó el inicio de la urbanización de la zona.

El Hipódromo y la Ciudad Jardín

El corazón de la Condesa fue el Hipódromo, que funcionó hasta la década de 1920. Su diseño sigue la teoría de la Ciudad Jardín europea, con parques emblemáticos como el Parque México, que se convirtió en el pulmón social y cultural del barrio.

Calles con historia y homenajes culturales

Los nombres de las calles, como Durango, Salamanca, Tamaulipas y Mazatlán, tienen un origen sorprendente: fueron inspirados por las ciudades donde el circo de Walter Orrin tuvo mayor éxito. Además, la Fuente de los Cántaros, inspirada en Luz Jiménez, y el Parque España, con su monumento a Lázaro Cárdenas, muestran la importancia histórica de la colonia.

Iconos culturales y artísticos de la Condesa

La Condesa fue hogar de grandes personalidades como Alfonso Reyes, Tina Modotti, Agustín Lara, Octavio Paz y Juan Soriano, quienes dejaron un legado cultural imborrable. Edificios como el Rioma, propiedad de Cantinflas, forman parte de la historia artística y social del barrio.

Conclusión

La Condesa es mucho más que un barrio; es un símbolo de la historia, cultura y arquitectura de la Ciudad de México. Gracias a iniciativas como Historias Chidas, podemos descubrir secretos y curiosidades que hacen de esta colonia un lugar fascinante para locales y turistas.

