José Luis Luquin Delgado, alias El jabón, fue sentenciado a 293 años de prisión

"La justicia ha sido selectiva y amañada", es la opinión del escritor y activista Javier Sicilia, quien por años demandó justicia por el asesinato de su hijo. / WRADIO ( Cuartoscuro )

La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 293 años de prisión contra José Luis Luquin Delgado, alias El Jabón, quien habría participado en el homicidio de siete personas en Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

La Fiscalía General de la República, FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas obtuvo de un Juez, sentencia condenatoria en contra de José Luis Luquin Delgado, alias El Jabón, por su responsabilidad penal en diversos delitos federales, entre ellos delincuencia organizada.

Luquin Delgado participó en el homicidio de siete personas en Morelos, entre ellos Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del escritor Javier Sicilia.

Crímenes cometidos en Jiutepec y Temixco

“En marzo de 2011 en Jiutepec, Morelos, diversos individuos armados, entre ellos el hoy sentenciado e integrantes de una organización criminal privaron de la libertad a siete personas. El mismo día, en la colonia Villas del Descanso, también en Jiutepec, los delincuentes privaron de la vida a las víctimas para posteriormente trasladarlas a un fraccionamiento en el municipio de Temixco, de dicha entidad”, indicó en un comunicado…

Delitos y sanciones impuestas

El Jabón era integrante de la organización criminal Cártel del Pacífico Sur y el Juez le impuso sentencia condenatoria de 293 años de prisión y multa de dos millones 530 mil 386 pesos, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

