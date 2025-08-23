;

Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Cómo descargar tu comprobante para recoger la tarjeta del apoyo de útiles y uniformes

Tu comprobante es muy importante para recibir el apoyo; te explicamos paso a paso cómo descargarlo

Edgar Herrera López

Faltan solo unos días para que inicie la entrega de la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar, que incluye el apoyo para útiles y uniformes escolares correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Si tienes hijos o hijas que pasan de 6º de primaria a 1º de secundaria, o de 1º a 2º, o de 2º a 3º, debes estar bien pendiente porque la tarjeta se entregará del miércoles 13 al sábado 16 de agosto. Pero para poder recogerla necesitas llevar tu identificación oficial y tu carta invitación. Y para que esa carta sea válida, también debes presentar el comprobante o acuse de registro.

¿Cómo descargar el comprobante de registro de Mi Beca para Empezar?

El proceso es rápido y sencillo:

  • Entra a la plataforma picándole aquí.
  • Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX (Expediente).
  • Una vez dentro, verás tus datos como tutor y los de tu beneficiario.
  • Da clic en el ícono de flecha (ubicado del lado derecho).

El comprobante se descargará automáticamente en tu dispositivo.

¿Qué hacer si no tienes tu comprobante o carta de invitación?

Según informó el Fideicomiso Bienestar Educativo, también puedes presentarte solo con:

  • Copia de tu INE con fotografía (vigente)
  • CURP del beneficiario o beneficiaria

Y si por alguna razón no puedes acudir tú, otra persona puede hacerlo por ti, siempre que lleve:

  • Carta poder firmada por ti
  • Copia de tu identificación oficial
  • Identificación de quien recogerá la tarjeta

