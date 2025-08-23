Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Cómo descargar tu comprobante para recoger la tarjeta del apoyo de útiles y uniformes

Mi Beca para Empezar : cómo descargar tu comprobante para recoger la nueva tarjeta en CDMX.

Faltan solo unos días para que inicie la entrega de la nueva tarjeta de Mi Beca para Empezar, que incluye el apoyo para útiles y uniformes escolares correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

Si tienes hijos o hijas que pasan de 6º de primaria a 1º de secundaria, o de 1º a 2º, o de 2º a 3º, debes estar bien pendiente porque la tarjeta se entregará del miércoles 13 al sábado 16 de agosto. Pero para poder recogerla necesitas llevar tu identificación oficial y tu carta invitación. Y para que esa carta sea válida, también debes presentar el comprobante o acuse de registro.

¿Cómo descargar el comprobante de registro de Mi Beca para Empezar?

El proceso es rápido y sencillo:

Entra a la plataforma picándole aquí .

. Inicia sesión con tu cuenta de Llave CDMX (Expediente).

Una vez dentro, verás tus datos como tutor y los de tu beneficiario.

Da clic en el ícono de flecha (ubicado del lado derecho).

El comprobante se descargará automáticamente en tu dispositivo.

TE PUEDE INTERESAR: Mi Beca Para Empezar en CDMX 2025: Requisitos para recoger la nueva tarjeta para útiles y uniformes de secundaria

¡INICIA LA CUENTA REGRESIVA!



❤ Estimado beneficiari@, por favor 🙏 lee con atención la información de lo que necesitas para la entrega de la nueva tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares Secundaria 2025-2026.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/J7H7JBpIX3 — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) August 6, 2025

¿Qué hacer si no tienes tu comprobante o carta de invitación?

Según informó el Fideicomiso Bienestar Educativo, también puedes presentarte solo con:

Copia de tu INE con fotografía (vigente)

CURP del beneficiario o beneficiaria

Y si por alguna razón no puedes acudir tú, otra persona puede hacerlo por ti, siempre que lleve:

Carta poder firmada por ti

Copia de tu identificación oficial

Identificación de quien recogerá la tarjeta

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es Amazon Bazaar? La nueva tienda que compite contra Shein y Temu con envíos GRATIS desde un peso