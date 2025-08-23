Marinabús Acapulco: Sheinbaum inaugura nuevo transporte turístico en el puerto
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró el Marinabús Acapulco, un nuevo sistema de transporte marítimo en la bahía, para impulsar la reactivación económica y turística de la región.
Durante el evento, la mandataria destacó que este proyecto forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para apoyar la reconstrucción del puerto tras el paso del huracán Otis.
El Marinabús permitirá a los visitantes y residentes recorrer la bahía de manera eficiente y amigable con el medio ambiente, conectando puntos clave como la Base Naval, el Parque de la Reina y Caleta.
Inversión y recuperación económica en Acapulco
Sheinbaum Pardo aseguró que la inversión en este tipo de infraestructura es fundamental para el desarrollo sostenible del puerto.
“Es más que un medio de movilidad, es un símbolo de la reconstrucción, de la esperanza y del futuro que estamos construyendo juntos”.— Claudia Sheinbaum
El nuevo sistema operará con una flota de lanchas modernas, diseñadas para ofrecer una experiencia cómoda y segura, al tiempo que se reduce la congestión vehicular en la zona costera.
Marinabús Acapulco, innovación y turismo sostenible
La iniciativa del Marinabús es un componente clave de la estrategia gubernamental para la reactivación económica del puerto. Además de ofrecer una nueva opción de movilidad, se espera que el proyecto genere empleos locales y estimule la actividad comercial en las zonas cercanas a las estaciones.
Se proyecta que este sistema refuerce la oferta turística de Guerrero, atrayendo a más visitantes nacionales e internacionales que buscan nuevas experiencias en la costa del Pacífico.