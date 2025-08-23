Josh Connelly presenta su libro sobre familias tóxicas en México
Josh Connelly visita Martha Debayle en W para hablar sobre su libro sobre familias tóxicas, que ahora tendrá versión en español. Descubre cómo identificar la disfunción familiar, establecer límites saludables y romper el trauma generacional en México y Latinoamérica.
El autor y experto en relaciones familiares, Josh Connelly, visitó el programa Martha Debayle en W para hablar sobre su nuevo libro sobre familias tóxicas, que ahora contará con versión en español gracias a la demanda de sus seguidores en México y Latinoamérica. La obra busca ayudar a quienes crecieron en familias disfuncionales a identificar patrones de toxicidad y sanar sus heridas emocionales.
Identificando la disfunción familiar
Durante la entrevista, Connelly explicó que existen tres niveles de familias disfuncionales:
- Familias funcionalmente disfuncionales.
- Familias con un nivel medio de toxicidad, donde los miembros reconocen su responsabilidad y buscan mejorar.
- Familias completamente tóxicas, cuyos integrantes rara vez asumen responsabilidad y generan daño emocional constante.
El autor destaca que todos tenemos un nivel de toxicidad, pero la diferencia está en la capacidad de asumir responsabilidades y mantener relaciones saludables.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Talento y genética: ¿nacemos con habilidades extraordinarias?
Rompiendo la idealización de los padres
En México y Latinoamérica, se enseñan valores de respeto hacia los padres que a menudo dificultan reconocer la toxicidad familiar. Connelly explica que esto puede generar culpa y la creencia de que “el problema soy yo”, moldeando la identidad del hijo en función de las necesidades del padre o la madre.
Cómo establecer límites con amor
El libro propone que es posible poner límites familiares sin perder el amor y respeto hacia los padres. Connelly sugiere decisiones diarias que prioricen el bienestar emocional, demostrando que distanciarse de relaciones dañinas puede nacer de un acto de amor y no de rechazo.
Rompiendo el trauma generacional
El objetivo central del libro es enseñar cómo detener patrones de abuso emocional y romper el trauma generacional. Esto no solo beneficia al individuo, sino que ayuda a crear familias más sanas y conscientes para las futuras generaciones.
Un mensaje para México y Latinoamérica
Josh Connelly agradece el interés de sus seguidores en Latinoamérica y enfatiza la importancia de hablar sobre disfunción familiar, desmitificando la sacralidad de la familia cuando esta perpetúa dolor y trauma. Su libro se convierte en una guía para sanar, establecer límites y reconectar con uno mismo.
Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/3NPQAzdU4Ck