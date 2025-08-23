;

  • 23 AGO 2025, Actualizado 20:24

Josh Connelly presenta su libro sobre familias tóxicas en México

Josh Connelly visita Martha Debayle en W para hablar sobre su libro sobre familias tóxicas, que ahora tendrá versión en español. Descubre cómo identificar la disfunción familiar, establecer límites saludables y romper el trauma generacional en México y Latinoamérica.

Josh Connelly presenta su libro sobre familias tóxicas en México

Josh Connelly presenta su libro sobre familias tóxicas en México

Karla Ramos

El autor y experto en relaciones familiares, Josh Connelly, visitó el programa Martha Debayle en W para hablar sobre su nuevo libro sobre familias tóxicas, que ahora contará con versión en español gracias a la demanda de sus seguidores en México y Latinoamérica. La obra busca ayudar a quienes crecieron en familias disfuncionales a identificar patrones de toxicidad y sanar sus heridas emocionales.

Identificando la disfunción familiar

Durante la entrevista, Connelly explicó que existen tres niveles de familias disfuncionales:

  1. Familias funcionalmente disfuncionales.
  2. Familias con un nivel medio de toxicidad, donde los miembros reconocen su responsabilidad y buscan mejorar.
  3. Familias completamente tóxicas, cuyos integrantes rara vez asumen responsabilidad y generan daño emocional constante.

El autor destaca que todos tenemos un nivel de toxicidad, pero la diferencia está en la capacidad de asumir responsabilidades y mantener relaciones saludables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Talento y genética: ¿nacemos con habilidades extraordinarias?

Rompiendo la idealización de los padres

En México y Latinoamérica, se enseñan valores de respeto hacia los padres que a menudo dificultan reconocer la toxicidad familiar. Connelly explica que esto puede generar culpa y la creencia de que “el problema soy yo”, moldeando la identidad del hijo en función de las necesidades del padre o la madre.

Cómo establecer límites con amor

El libro propone que es posible poner límites familiares sin perder el amor y respeto hacia los padres. Connelly sugiere decisiones diarias que prioricen el bienestar emocional, demostrando que distanciarse de relaciones dañinas puede nacer de un acto de amor y no de rechazo.

Rompiendo la idealización de los padres / StockPlanets

Rompiendo el trauma generacional

El objetivo central del libro es enseñar cómo detener patrones de abuso emocional y romper el trauma generacional. Esto no solo beneficia al individuo, sino que ayuda a crear familias más sanas y conscientes para las futuras generaciones.

Un mensaje para México y Latinoamérica

Josh Connelly agradece el interés de sus seguidores en Latinoamérica y enfatiza la importancia de hablar sobre disfunción familiar, desmitificando la sacralidad de la familia cuando esta perpetúa dolor y trauma. Su libro se convierte en una guía para sanar, establecer límites y reconectar con uno mismo.

Rompiendo el trauma generacional / FG Trade

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/3NPQAzdU4Ck

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad