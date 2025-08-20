SHCP confirma venta parcial de CIBanco e Intercam para garantizar estabilidad financiera

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este miércoles la venta de una parte significativa de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam, en el marco de las intervenciones temporales iniciadas por la CNBV el pasado 26 de junio.

En el caso de CIBanco, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva tras un proceso de evaluación de distintas alternativas. “Con esta operación se asegura la continuidad de los contratos existentes y la plena protección de los fideicomisos y sus beneficiarios”, explicó Hacienda.

Kapital Bank adquiere operaciones de Intercam

Por su parte, Kapital Bank adquirirá una parte relevante de las operaciones de Intercam, incluyendo activos de Intercam Banco y diversas entidades que forman parte del grupo. Según Hacienda, “este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores” y garantizará que los derechos de los usuarios se mantengan protegidos en apego a la Ley de Instituciones de Crédito.

La dependencia subrayó que varias instituciones financieras mostraron interés en participar en el proceso, lo que refleja la solidez del sistema bancario mexicano. Además, reiteró que las autoridades financieras supervisarán el proceso para asegurar una transición ordenada y transparente, en tanto las operaciones quedan sujetas a autorización oficial.

ahz.

