¡Lo vas a amar! Nace capibara en Bioparque Estrella Nuevo León y cautiva las redes sociales con su ternura

Los capibaras se han popularizado en los últimos años, estos roedores son tan tiernos que todo el mundo quiere conocerlos y tener su merch, como si fueran super estrellas. Así que si eres de sus fans, te dejamos unas tiernas imágenes del capibara bebé en el Bioparque Estrella de Nuevo León. ¡Te vas a morir de ternura!

Nace un capibara bebé en el Bioparque Estrella Nuevo León y es la estrella del momento

En Nuevo León, un capibara bebé ha cautivado a todos los visitantes con su ternura y torpeza y es que recientemente, se volvieron virales sus fotos en el Bioparque Estrella de Monterrey. Esto ha llamado la atención de todo el mundo, causando visitas inesperadas en el mismo recinto.

El sitio anunció su llegada en días recientes e incluso, mencionan que desde ese momento se ha visto muy curioso por explorar su entorno. Asimismo, se dice que sus actividades favoritas son tomar el sol, las siestas y disfrutar de su comida.

Para alimentar al capibara bebé se requiere una dieta rica en frutas y verduras, por lo que se le ve muy alegre con su vida, cerca de su mamá y siendo el influencer del momento. Para Bioparque Estrella de Nuevo León, el nacimiento de este animalito salvaje, representa un gran logro y un esfuerzo palpable para la conservación de la especie en México.

Capibara bebé en Bioparque Estrella Nuevo León Ampliar

Por otro lado, los responsables del lugar mencionan que es una gran responsabilidad tenerlo a su cargo, pues procurarán mantener su salud en buen estado y alimentarlo correctamente para su buen desarrollo. Una de sus cuidadoras declaró que: “Para nosotros este nacimiento es bien importante, porque representa que ellos ya se sienten en casa, ellos se sienten a gusto, es por eso que se llegan a reproducir”

¿Cómo visitar al capibara bebé en Bioparque Estrella Nuevo León?

Si quieres visitar al capibara bebé en Biparque Estrella Nuevo León, puedes comprar tus boletos en línea a través de su página oficial, los costos son los siguientes:

$380 mexicanos para los días marcados en verde en el calendario

$240 para los días marcados en amarillo

Es importante mencionar que esos costos son exclusivamente para adultos y mayores de 3 años, sin embargo, los menores de 2 años 11 meses y las personas que cuenten con su credencial de INAPAM, el boleto costará:

$300 mexicanos en días verdes

$170 mexicanos en días amarillos

Se sugiere llegar a tiempo si es que no cuentas con los boletos online para evitar filas. El Bioparque Estrella Nuevo León se ubica en Rayon Km.9, 64700 Montemorelos Nuevo León. Sus horarios son de martes a domingo de 10:00 AM a 6:00 PM, pero te recomendamos verificar la fecha ya que en días festivos, puede variar el horario.

