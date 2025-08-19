Tom Homan es un imbécil: exfuncionario de la DEA arremete contra gabinete de seguridad de Trump
Mike Vigil, criticó a Tom Homan y a la estrategia de seguridad de Donald Trump, calificándola de dañina para la relación con México.
Sheinbaum desmiente a la DEA: rechaza participación en ‘Plan Portero’.
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA y uno de los agentes más condecorados de la agencia, Mike Vigil, se lanzó contra el gabinete de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Consulta aquí toda la información de contexto: Sheinbaum niega acuerdo con DEA sobre “Proyecto Portero” en frontera
Críticas a la DEA y al “Proyecto Portero”
En entrevista en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Vigil calificó a Tom Homan, el “zar de la frontera”, como un “imbécil” y recordó que fue uno de los arquitectos de la estrategia de separar a niños migrantes de sus familias.
“Y ahora lo tienen como zar de la frontera y se cree muy macho. Pero me gustaría verlo ir al bastión del Cártel de Sinaloa, que fuera a Culiacán. Para nada va a cruzar la frontera, pero anda así, en una manera arrogante. Es una persona repugnante para decírtelo todo”.— Mike Vigil
Expresó que el problema con Donald Trump es que la DEA tiene muy buenos elementos, pero hay otros que no están capacitados, iniciando con Terry Cole, el actual jefe de la agencia.
En ese sentido, criticó el llamado “Proyecto Portero” desde su experiencia como ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y cuatro años de trabajar en la frontera entre México y Estados Unidos
“La primera cosa que se debe de hacer en un operativo, que supuestamente va a ser bilateral, es llegar a un acuerdo con el gobierno de México. Antes de eso, no poner una cosa así en una manera pública, porque eso daña, por ejemplo, las relaciones con México… Lo que están proponiendo con este operativo no va a tener impacto”.— Mike Vigil
El presidente de Estados Unidos acusó a México de estar coludido con el crimen organizado. Lee los detalles aquí: “Autoridades mexicanas están petrificadas por cárteles”, asegura Trump
Trump daña la cooperación con México
Lo que también daña la relación entre México y Estados Unidos es que Donald Trump “se la pasa acusando a México de que no está haciendo suficiente, que México está controlado por los cárteles”, puntualizó el exagente de la DEA.