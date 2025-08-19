Tom Homan es un imbécil: exfuncionario de la DEA arremete contra gabinete de seguridad de Trump

El exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA y uno de los agentes más condecorados de la agencia, Mike Vigil, se lanzó contra el gabinete de seguridad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora platicamos con Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, sobre un presunto acuerdo con el Gobierno de México para una operación que llaman 'Portero', con @EnriqueEnVivo por #WRadio https://t.co/G6EGu3TBoR — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 20, 2025

Críticas a la DEA y al “Proyecto Portero”

En entrevista en Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Vigil calificó a Tom Homan, el “zar de la frontera”, como un “imbécil” y recordó que fue uno de los arquitectos de la estrategia de separar a niños migrantes de sus familias.

“Y ahora lo tienen como zar de la frontera y se cree muy macho. Pero me gustaría verlo ir al bastión del Cártel de Sinaloa, que fuera a Culiacán. Para nada va a cruzar la frontera, pero anda así, en una manera arrogante. Es una persona repugnante para decírtelo todo”. — Mike Vigil

Expresó que el problema con Donald Trump es que la DEA tiene muy buenos elementos, pero hay otros que no están capacitados, iniciando con Terry Cole, el actual jefe de la agencia.

En ese sentido, criticó el llamado “Proyecto Portero” desde su experiencia como ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, y cuatro años de trabajar en la frontera entre México y Estados Unidos

“La primera cosa que se debe de hacer en un operativo, que supuestamente va a ser bilateral, es llegar a un acuerdo con el gobierno de México. Antes de eso, no poner una cosa así en una manera pública, porque eso daña, por ejemplo, las relaciones con México… Lo que están proponiendo con este operativo no va a tener impacto”. — Mike Vigil

La DEA tienen buenos elementos, pero no todos. Le echaron mucha crema a sus tacos en su comunicado de ayer. El 'Plan Portero' va a ser "un fracaso", me dice Mike Vigil, exagente de la DEA, en @asilascosasWPM.



"Por ejemplo, Tom Homan, el llamado zar de la frontera de… — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) August 20, 2025

Trump daña la cooperación con México

Lo que también daña la relación entre México y Estados Unidos es que Donald Trump “se la pasa acusando a México de que no está haciendo suficiente, que México está controlado por los cárteles”, puntualizó el exagente de la DEA.

