SENER invertirá 8 mil mdd en la Red Nacional de Transmisión para fortalecer el sistema eléctrico

La secretaria de Energía, Luz Elena González, anunció una inversión de 8,177 millones de dólares para modernizar la Red Nacional de Transmisión.

Inversión histórica en infraestructura eléctrica

La secretaria de Energía (SENER), Luz Elena González Escobar, presentó en la Mañanera del Pueblo los avances de los proyectos de la Red Nacional de Transmisión, que forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 del Sistema Eléctrico Nacional.

Destacó que en la presente administración se destinará una inversión de 8,177 millones de dólares para la construcción de más de 6 mil kilómetros de nuevas líneas de transmisión y 524 subestaciones eléctricas, con el objetivo de fortalecer el suministro eléctrico para más de 50 millones de usuarios en México.

Actualmente, la red de transmisión cuenta con más de 111 mil kilómetros en todo el país, lo que representa nueve líneas completas de México a China, además de más de 2 mil subestaciones eléctricas.

Modernizar toda esta infraestructura no puede dejarse en manos privadas porque está en juego la confiabilidad del sistema. Es un asunto de seguridad y de justicia social — Enfatizó la secretaria.

Seguridad energética y desarrollo social

Luz Elena González precisó que, gracias al trabajo conjunto entre la SENER y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se garantiza que haya energía suficiente para las familias mexicanas, con beneficios como:

Cuidar la confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional .

. Incrementar la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

Interconectar comunidades y sistemas aislados.

Reducir la pobreza energética .

. Impulsar el desarrollo regional.

Contar con energía limpia.

Recordó que en México el servicio público de transmisión y distribución son facultades exclusivas del Estado, ejercidas a través de la CFE, y que gracias a la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora se realiza una planeación vinculante, integral y de largo plazo mediante la SENER.

La funcionaria aseguró que el Gobierno de México trabaja para garantizar energía continua y limpia, con tarifas que no aumenten por encima de la inflación.

“Estamos trabajando todos los días en consolidar lo que es importantísimo para el país: nuestra soberanía energética, con una visión de futuro y poniendo el interés público y a las personas en el centro de nuestras acciones”, concluyó.