Príncipe William y su mudanza a Forest Lodge: ¿Qué es lo que se sabe sobre este cambio y el desalojo de dos familias?

El Príncipe William y la Princesa Kate continúan dando de qué hablar con su mudanza a una nueva residencia en el corazón de Windsor. Después de pasar un tiempo en Adelaide Cottage, la pareja y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, se trasladarán a una imponente mansión georgiana conocida como Forest Lodge, una propiedad de ensueño que promete mucha más privacidad para la familia real.

Este cambio, que estaba previsto para antes de Navidad, ha generado expectativas, pero también ha traído consigo cierta controversia. En su afán de lograr una vida más tranquila, el Príncipe William y su familia se han visto involucrados en una situación delicada. Te contamos qué se dice con el cambio.

¿Por qué se mudaron los príncipes de Gales?

La decisión de mudarse a Forest Lodge no solo responde a una necesidad de privacidad, sino también a la intención de proporcionar a sus hijos un entorno más tranquilo y alejado del bullicio de la vida pública en Londres. Forest Lodge, una residencia de más de 300 años, es la opción ideal para cumplir con el deseo de los príncipes de criar a sus hijos de la forma más “normal” posible. Rodeados de naturaleza y alejados del foco mediático, este nuevo hogar les permitirá disfrutar de la paz y privacidad que tanto desean.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Reino Unido prohíbe a mujeres trans jugar en fútbol femenil: crece el debate sobre inclusión y equidad

Sin embargo, Forest Lodge no es solo un lugar tranquilo, sino también un símbolo de lujo, con ocho habitaciones, seis baños y una cancha de tenis. La mansión fue remodelada con fondos personales por los propios príncipes, lo que demuestra su deseo de establecer allí una residencia permanente, incluso cuando el Príncipe William eventualmente ascienda al trono.

¿Qué pasó con las familias despojadas?

Lo que parecía una mudanza pacífica se complicó por un problema inesperado: la necesidad de desalojar a las familias que vivían cerca de la nueva residencia real. Según el diario británico Daily Mail, dos casas de campo vecinas, que eran ocupadas por inquilinos comunes, se encontraban demasiado cerca de Forest Lodge.

#MUNDO |🇬🇧 LA REALEZA Y SUS EXTRAVAGANCIAS. Dos familias fueron desalojadas de sus hogares en Windsor Great Park para que el Príncipe William, Kate Middleton y sus hijos pudieran mudarse a Forest Lodge, su nueva mansión.



La mudanza, que se espera que ocurra antes de Navidad, ha… pic.twitter.com/Y97k3YFYMP — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) August 20, 2025

Por cuestiones de privacidad y seguridad, se les solicitó que abandonaran sus hogares. A pesar de la controversia, se les ofreció una solución a las familias afectadas: ser reubicadas dentro del mismo parque, lo que, aunque alivió un poco la situación, no dejó de generar críticas.

El traslado de estas familias ha dejado una nube de dudas sobre la verdadera necesidad de la mudanza y si las decisiones tomadas por los príncipes de Gales afectaron de manera justa a las personas que vivían allí.

Con esta mudanza, el Príncipe William y Kate Middleton buscan tranquilidad para su familia, pero también se enfrentan a las críticas de quienes consideran que la privacidad real no debería implicar el despojo de los demás.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Famosos firman carta en apoyo a la comunidad Transgénero en Reino Unido