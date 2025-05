Famosos firman carta en apoyo a la comunidad Transgénero en Reino Unido

En el Reino Unido se vive un momento clave para los derechos de la comunidad Trans. Una reciente decisión del Tribunal Supremo británico ha generado una fuerte controversia al redefinir el concepto legal de “sexo” en la Ley de Igualdad de 2010, limitándolo exclusivamente al sexo biológico. Esto, según activistas y defensores de derechos humanos, representa un retroceso en la protección legal de las personas trans, no binarias e intersexuales.

Ante esta situación, más de 400 figuras de la industria del cine y la televisión del Reino Unido han firmado una carta pública en solidaridad con la comunidad Trans en Reino Unido, denunciando la decisión judicial como peligrosa y discriminatoria.

¿Qué está pasando en Reino Unido con la comunidad Trans?

El fallo del Tribunal Supremo ha generado preocupación entre organizaciones y activistas por los derechos LGBTQ+, ya que podría dificultar la inclusión de personas trans en espacios públicos y servicios destinados a mujeres, como refugios o centros de salud, lo que pondría en riesgo su seguridad y dignidad. La decisión se enmarca en un clima de creciente tensión sobre los derechos de las personas trans en ese país.

La carta firmada por los artistas señala que “la narrativa contra la comunidad trans en Reino Unido está alimentando discursos de odio”, y exige a instituciones culturales como la BBC, Channel 4 y Bafta que protejan a los miembros trans y no binarios dentro de la industria.

¿Quiénes son los famosos que han firmado una carta para apoyar a la comunidad Trans?

Entre las figuras más reconocidas que han firmado esta carta destacan varios actores que participaron en la saga de Harry Potter, como Eddie Redmayne (quien interpretó a Newt Scamander en Animales Fantásticos), Katie Leung (Cho Chang) y Evanna Lynch (Luna Lovegood). También figuran nombres como Bella Ramsey (The Last of Us), Nicola Coughlan (Bridgerton), Joe Alwyn y Paapa Essiedu.

El respaldo de estos artistas es especialmente simbólico, ya que contrasta con la postura pública de J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, quien ha sido criticada por sus declaraciones en contra de la inclusión trans en espacios para mujeres cisgénero. Rowling celebró la reciente sentencia del Tribunal Supremo, lo que ha profundizado la división con varios actores que trabajaron en sus producciones.

Este gesto se suma a un movimiento más amplio de apoyo a la diversidad en el cine y la televisión, con figuras internacionales como Charlize Theron, Pedro Pascal y Robert De Niro expresando también su respaldo a la comunidad trans en diferentes contextos.

La iniciativa, según sus impulsores, busca no solo rechazar las decisiones judiciales regresivas, sino también reafirmar el papel del arte como herramienta de empatía, inclusión y transformación social.

