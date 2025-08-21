Muere Xava Drago, vocalista de Coda: “Viví a mi manera, canté y amé cada instante”

Esta mañana fue confirmada la muerte de Xava Drago, vocalista de Coda, una de las bandas mexicanas de rock detrás de temas como Aún, Eternamente y Sin ti no sé continuar.

A través de redes sociales, la agrupación informó el fallecimiento del cantante, quien padecía cáncer de estómago, diagnosticado en julio de 2024. “Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido”, escribieron.

El mensaje póstumo de Xava Drago

Además, la familia Aguilar Hurtado compartió un mensaje póstumo del propio vocalista. “Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ‘roncanrolié’, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí”, se lee en el texto.

El mensaje continúa: “Para cuando estén leyendo estas líneas, yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor, donde podré descansar tranquilo y en paz, y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre.”

La voz de Xava Drago fue una de las más importantes del rock en español de los 90, al frente de Coda y también en su carrera como solista.

