Top 5 personajes de Terence Stamp, el actor que dio vida al temible General Zod en Superman

Este domingo murió a los 87 años el actor y escritor británico Terence Stamp, recordado principalmente por su papel como el General Zod, enemigo de Superman en las cintas de 1978 y 1980.

La noticia fue confirmada por Reuters, luego de que su familia emitiera un comunicado en el que no se detallaron las causas del fallecimiento. “Deja atrás una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, compartió su familia.

Y para recordar su trayectoria, repasamos cinco personajes que interpretó en la pantalla.

1. General Zod: Superman (1978) y Superman II (1980)

Su papel más recordado es como el supervillano del Hombre de Acero, dnde Stamp dio vida al General Zod tras ocho años sin trabajar como actor, un rol que cayó como anillo al dedo en su carrera y lo convirtió en una figura bastante conocida desde entonces.

2. Ramsley: La mansión embrujada (2003)

En esta cinta de Disney protagonizada por Eddie Murphy, Stamp interpretó a Ramsley, el mayordomo fantasma de Gracey Manor y antagonista de la cinta.

3. Billy Budd: Billy Budd (1962)

Terence obtuvo una nominación al Óscar como Mejor Actor por su papel protagónico en esta adaptación dirigida por Peter Ustinov, cuya interpretación le abrió las puertas de la industria internacional del cine.

4. Finis Valorum: Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma (1999)

En el universo de Star Wars interpretó a Finis Valorum, el penúltimo Canciller Supremo de la República Galáctica antes de Palpatine, un papel breve pero importante dentro del canon de la saga, y para los fans.

5. Bernadette Bassenger: Las aventuras de Priscilla, reina del desierto (1994)

Con un papel que sorprendió al público por su interpretación, el británico se destacó por su rol como Bernadette Bassenger, una artista drag queen que viaja por el desierto australiano junto a sus compañeras para presentarse en un hotel.

