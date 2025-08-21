Israel prepara una invasión a Gaza: ¿Qué está pasando con la tregua de Hamás?

La situación en Gaza sigue siendo tensa, y todo parece indicar que la escalada del conflicto entre Israel y Hamás está lejos de llegar a su fin. Después de semanas de combates intensos, Israel ha aprobado un ambicioso plan para conquistar la Ciudad de Gaza.

Esta acción se da en el marco de una movilización masiva de fuerzas, y mientras Hamás espera una respuesta a su propuesta de tregua, las tropas israelíes se preparan para un ataque final que podría cambiar el rumbo de la guerra.

¿Qué plan tiene Israel para invadir Gaza?

Este miércoles, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio la orden de movilizar a 60,000 reservistas para tomar el control total de la Ciudad de Gaza, así como los campos de refugiados y la Franja. Este es un paso más en una ofensiva militar que ya ha logrado apoderarse del 75% de la Franja de Gaza.

La ciudad, que es uno de los principales focos de conflicto, ahora está bajo la mira del ejército israelí, que tiene como objetivo avanzar y tomar el control de toda la zona. El plan, que fue aprobado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es un golpe directo a las fuerzas de Hamás y busca asegurar una victoria militar completa.

¿Por qué Israel quiere tomar Gaza?

La pregunta de por qué Israel busca tomar Gaza no tiene una sola respuesta, pero varios factores explican su interés en esta zona. Uno de los principales motivos es el control de la seguridad en la región. Israel ha venido enfrentando una constante amenaza por parte de grupos armados dentro de Gaza, especialmente Hamás, que tiene un fuerte poder en el área.

El gobierno israelí considera que tomar el control de la ciudad y la franja permitiría reducir las amenazas a su seguridad y garantizar la estabilidad a largo plazo.

Sin embargo, esta acción también responde a un deseo más amplio de controlar todo el territorio que rodea a Gaza y de evitar que grupos extremistas sigan operando desde allí. Israel ha justificado su ofensiva como una medida necesaria para defenderse de ataques y poner fin al ciclo de violencia que ha afectado tanto a su población como a los residentes de Gaza.

¿Qué pasa con la propuesta de tregua?

Mientras las tropas israelíes se movilizan, Hamás está a la espera de una respuesta a su propuesta de tregua, que incluiría un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes. Sin embargo, las acciones de Israel indican que, por ahora, el gobierno israelí no está dispuesto a aceptar esta propuesta.

Aunque no ha rechazado formalmente la tregua, las recientes movilizaciones de tropas y el avance hacia la Ciudad de Gaza demuestran que el plan de conquista sigue adelante.

Invasión a Palestina por parte de Israel está lista Ampliar

La situación es compleja y cada día surgen nuevos desarrollos que podrían cambiar el curso de la guerra. A medida que Israel avanza con su ofensiva, Gaza se mantiene en el centro de una disputa que ya ha causado miles de muertes y desplazamientos.