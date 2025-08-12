El nuevo desafío de Greta Thunberg: ¿Cuándo sale la flotilla hacia Gaza y qué llevará?

La activista sueca Greta Thunberg ha vuelto a la carga con una importante iniciativa. A través de su cuenta de Instagram, anunció que liderará una nueva flotilla de barcos para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El objetivo es romper el bloqueo israelí y poder llegar hacia la población palestina para entregar distintos suministros de ayuda. Te decimos cuándo viajará y todos los detalles de su nueva misión.

¿Qué ayuda llevará la flotilla de Greta Thunberg?

Aunque no se ha detallado exactamente qué artículos llevará esta nueva flotilla, sabemos que misiones similares han transportado ayuda humanitaria crítica. Por ejemplo, en un intento anterior, un barco llevaba consigo leche de fórmula para bebés, pañales, comida y medicamentos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ‘Together For Palestine’: El concierto pro Palestina que encabeza Brian Eno, Damon Albarn, James Blake y más artistas

Estos suministros son de vital importancia para los palestinos en Gaza, que enfrentan una severa escasez de alimentos y una crisis en el sistema de salud. La idea es que toda la ayuda sea para uso civil y se distribuya directamente entre la gente que más la necesita.

¿Cuándo saldrá la flotilla de Greta Thunberg?

La nueva flotilla, liderada por Greta Thunberg, tiene planeado salir de España el próximo 31 de agosto. Se espera que a este primer grupo de barcos se le unan más embarcaciones que zarparán desde Túnez y otros puertos, sumando decenas de navíos en total.

Además de la flotilla, la campaña busca movilizar a personas de más de 44 países para organizar manifestaciones y acciones que muestren solidaridad con el pueblo palestino. Esta es la segunda vez que la activista se involucra en una misión de este tipo. En un intento anterior, una flotilla de la que formaba parte también intentó llevar ayuda a Gaza, pero fue detenida por el ejército de Israel.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Destrucción en Gaza: Lo que revelan las imágenes satelitales que actualizó Google Maps