Homicidio de colaboradores de Brugada: Harfuch revela que autores materiales siguen libres

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de 13 personas relacionadas con el asesinato de los colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El operativo es resultado de meses de trabajo de inteligencia y campo en una estrecha coordinación entre autoridades federales y de la Ciudad de México. Esta investigación por homicidio sigue en curso para capturar a todos los responsables.

Conferencia de prensa conjunta Fiscalía CDMX, SSPC y SSC https://t.co/ALKXtCW88u — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 20, 2025

Harfuch detalló que los responsables del crimen se refugiaron en la colonia Barrio La Asunción de la alcaldía Iztacalco, desde donde huyeron en una camioneta con dirección a Ecatepec, Estado de México. Con el uso de herramientas tecnológicas como las cámaras de videovigilancia, se logró identificar a los responsables, sus rutas de escape y su zona de movilidad fuera de la capital.

Detenidos, pero el tirador sigue libre

El funcionario federal confirmó que se realizaron 11 cateos, de los cuales seis se llevaron a cabo en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, y cinco en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México. En estas operaciones participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como personal de seguridad federal y capitalino.

A pesar de las detenciones, la Fiscalía capitalina confirmó que el autor material del disparo y los autores intelectuales del crimen siguen prófugos. Las autoridades indicaron que se tienen indicios de que los funcionarios fueron vigilados durante aproximadamente 20 días antes de los hechos.

... Gracias al uso de las herramientas tecnológicas, el seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la ciudad y las labores de gabinete y campo, se identificó a personas directamente relacionadas con los hechos, así como las rutas de escape y zona de movilidad fuera de la… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 20, 2025

Compromiso de no dejar impune el crimen

Harfuch calificó el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz como un hecho “cobarde” y aseguró que no quedará impune.

Aclaró que, si bien se han logrado detenciones importantes, la investigación continúa y las autoridades seguirán trabajando de manera coordinada hasta detener a todos los responsables.

El Secretario de Seguridad Federal afirmó: “no dejaremos que este cobarde hecho quede impune”.

