El trágico asesinato de Gabriela Nicole Pratts de 16 años: Otras mujeres la apuñalaron y obligaron a su madre a ver su muerte

El brutal asesinato de Gabriela Nicole Pratts, una adolescente de 16 años, ocurrido el 11 de agosto de 2025 en Puerto Rico, ha conmocionado a la isla y las redes sociales en América Latina en los últimos días, desatado una ola de indignación colectiva.

Este caso, que involucra a una madre y su hija como principales sospechosas, no solo destaca por su violencia, sino por lo crudo del acciones de mujeres en contra de una joven y su familia.

Hasta el momento, la línea de investigación más directa apunta a rencillas personales entre las jóvenes y que escalaron hasta un desenlace fatal.

MUJERES MATARON A GABRIELA NICOLE Y OBLIGARON A SU MADRE A VER EL ATAQUE

Gabriela Nicole Pratts, conocida cariñosamente como “Lela”, fue apuñalada la madrugada del 11 de agosto, tras una pelea ocurrida al culminar el evento “Cierre del Verano” en Aibonito, Puerto Rico.

Según las autoridades, el altercado comenzó como una disputa entre la hermana menor de Gabriela y un grupo de jóvenes, posiblemente motivada por rumores o problemas anteriores. Gabriela, quien estaba a punto de cumplir 17 años y de iniciar su último año en la Escuela Superior, intervino para defender a su hermana. En ese momento, fue atacada con un arma blanca oculta en una peineta, recibiendo entre ocho y nueve puñaladas, una de las cuales le atravesó el corazón, causándole la muerte.

Un amigo que intentó protegerla también resultó herido con tres puñaladas, pero sobrevivió y fue dado de alta.

Gabriela Nicole Pratts fue asesinada a los 16 años Ampliar

LES TENDIERON UNA TRAMPA

Informes sugieren que la fiesta pudo haber sido una “trampa” para confrontar a Gabriela o su hermana. Incluso Nicole había pedido ya abandonar el lugar, cuando vino el primer ataque a su hermana.

La madre de Gabriela, Lisandra Rosario, presenció el ataque mientras era retenida por las agresoras.

Elvia Cabrera Rivera, de 40 años, y su hija Anthonieshka Avilés Cabrera, de 17, ya fueron arrestadas y enfrentan cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, acusadas de actuar en “común acuerdo”. La jueza en turno impuso una fianza de $1 millón a cada una, y Anthonieshka será juzgada como adulta, enfrentándose a una posible pena de hasta 99 años de cárcel. Ambas se declararon no culpables.

En la investigación se identificaron en total a seis sospechosas (contando a las dos ya mencionadas). cuatro menores y dos adultas, pero hasta ahora solo Cabrera y Avilés han sido acusadas.