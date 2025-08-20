Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fechas del reentarjetamiento para recibir el dinero para útiles y uniformes de secundaria

Reentarjetamiento de Mi Beca para Empezar en CDMX 2025: Fecha para recoger la nueva tarjeta.

¡Ya hay fecha! El apoyo para útiles y uniformes escolares que será entregado a estudiantes de secundaria en la Ciudad de México ya tiene un calendario.

El Fideicomiso Bienestar Educativo de la CDMX dio a conocer la fecha en la que se notificará a los beneficiarios para que puedan recoger su nueva tarjeta del programa.

Este apoyo forma parte del esquema de Mi Beca para Empezar, y en esta ocasión se llevará acabo un proceso de reentarjetamiento, lo que significa que los alumnos recibirán una tarjeta totalmente nueva para poder disponer del dinero de útiles y uniformes.

¡Aparta la fecha, 13 al 16 de Agosto!



Beneficiari@s de secundaria, los primeros días de agosto recibirán indicaciones para recoger su nueva tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares, a través de:



✅Carta Invitación en su domicilio

✅Mensaje SMS a su teléfono registrado pic.twitter.com/AmLzke93Oe — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) July 28, 2025

¿Cuándo y cómo se entregará la nueva tarjeta?

Según el FIBIEN, el periodo de entrega de la nueva tarjeta será del martes 13 al viernes 16 de agosto de 2025. Los primeros días del mes, los beneficiarios recibirán una notificación con las instrucciones específicas para acudir a recogerla.

¿Cómo sabrás si debes recoger tu tarjeta?

Además, explicaron que las notificaciones llegarán a través de una carta invitación enviada al domicilio registrado o mediante un mensaje SMS al número de teléfono que se proporcionó durante el registro del programa de Mi Beca para Empezar.

¿Quiénes recibirán la nueva tarjeta?

Toma en cuenta que no todos los estudiantes recibirán esta nueva tarjeta, pues el reentarjetamiento aplica únicamente para alumnos de secundaria que hayan estado inscritos en el programa Mi Beca para Empezar durante el ciclo escolar 2024-2025, que acaba de concluir el pasado 16 de junio.

Pero si ya habías sido registrado en ese periodo, no necesitas hacer ningún trámite adicional. Solo deberás estar muy pendiente de la notificación y seguir las indicaciones que te vayan llegando.

