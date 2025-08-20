Lilly Téllez hace un Live en plena sesión del Senado increpando a Adán Augusto y causa caos: “El líder de un cártel está aquí, hasta dónde ha llegado México”

La senadora del PAN, Lilly Téllez, hizo desatinar otra vez a los morenistas y sus aliados en la sesión de la Comisión Permanente.

La panista exigía que Adán Augusto López, el líder de Morena en la Cámara Alta responda por el escándalo de su ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez y sus vínculos con la organización criminal ‘La Barredora’.

Pero esta vez lo hizo con una manera más ‘viral’, al grabar al Senador de Morena en un Live en sus redes sociales, donde lo increpa directamente y lo nombra líder de un cártel del crimen organizado.

“Está el líder del cártel de La Barredora. El líder de un cártel, que hay pruebas, que las pruebas las tienen los militares, está sentado aquí en donde yo estoy. Hasta esto ha llegado México. El líder de un cártel en el Senado protegido por Sheinbaum”, se escucha decir a Téllez, mientras Adán Augusto se nota incomodo.

La grabación causó revuelo en redes, pero también en el recinto, donde los morenistas no dudaron en recriminarle a Lilly sus acciones.

Noroña llamó al orden a la bancada del PAN y expresó:

“Vamos a llamar al orden a la bancada de Acción Nacional parece que hay una persona legisladora con problemas domésticos y anda buscando una barredora si la pueden orientar por favor”.

La también morenista, Yeidckol Polevnsky, remató:

“Ya, por favor, traigan un psiquiatra, una camisa de fuerza, lo que sea, pero controlen este episodio vergonzoso”.

Luego la senadora Téllez preguntó Fernández Noroña, qué opina de la recompensa por “su amigo Maduro”.