Sheinbaum niega acuerdo con DEA sobre “Proyecto Portero” en frontera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que exista un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para custodiar la frontera mediante el llamado “Proyecto Portero”.

“Quiero hacer una aclaración. El día de ayer la DEA emitió un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué; nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”, afirmó.

Taller en Texas y negociaciones en curso

La mandataria explicó que lo único que se ha realizado en la frontera es un taller en Texas, donde participaron cuatro policías mexicanos. Subrayó que no existe ningún convenio operativo con la DEA en territorio nacional.

En cambio, puntualizó que lo que sí está en proceso es un acuerdo bilateral de seguridad entre México y Estados Unidos, que se negocia a nivel gubernamental y que estaría listo para firmarse en las próximas semanas.

