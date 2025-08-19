Poder Judicial en Durango se renueva, pero registra la renuncia de un juez

El Poder Judicial se renovó en Durango con la renuncia de uno de sus jueces.

El Poder Judicial de Durango se renovó con la toma de protesta de 49 perfiles seleccionados para ocupar cargos de jueces y magistrados. Sin embargo, uno de los designados, el juez Héctor Zaragoza Solís, renunció antes de asumir el cargo, informó el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández.

Zaragoza, conocido en la capital por su labor como dirigente de la Asociación de Agencias de Viajes, argumentó motivos de salud para no integrarse al Poder Judicial. Hasta el momento, las autoridades no han informado qué sucederá con el espacio que deja vacante.

Proceso de renovación judicial en el estado

Durante la sesión solemne del Congreso de Durango se tomó protesta a las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a una magistrada del Tribunal de Justicia para Menores Infractores, a un juez del Tribunal Laboral Burocrático, así como a jueces de la Región Uno y la Región Dos.

La renovación forma parte del proceso regular de actualización del Poder Judicial en Durango y busca garantizar el funcionamiento de los tribunales estatales en distintos ámbitos, desde la justicia laboral hasta la especializada para menores infractores.

Síguenos en Google News y mantente informado