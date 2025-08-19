Inteligencia artificial y hospitales inteligentes, lo más esperado en Expo Med 2025

En la Expo Med también incluyen temas de inteligencia artificial en el ramo médico

Con la participación de especialistas en salud, economía, empresarios y funcionarios del gobierno federal, se inauguró en el Centro Banamex la edición número 16 de Expo Med Hospitalar 2025.

Desde este martes y hasta el 21 de agosto, los asistentes podrán recorrer los pabellones donde se exhiben dispositivos médicos de última generación, con la presencia de 160 expositores nacionales y extranjeros.

De acuerdo con los especialistas, el sector salud es un segmento en crecimiento.



Sector en crecimiento

David Potes, del Consejo Consultivo de Expo Med, destacó que se realizarán foros sobre ciencia, innovación, tecnología, acceso a mercados e inteligencia artificial.

Por su parte, Ana Riquelme, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Medicos (AMID), recordó que el sector salud representa alrededor de 5% del PIB, equivalente a 1.63 billones de pesos anuales.

Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), subrayó que esta industria debe reconocerse como estratégica para el desarrollo nacional por su impacto en la salud y la economía.

🤩Sergio Domínguez, Head of Cardiovascular Care & Interventional Radiology Latin America en Siemens Healthineers, compartió con nosotros como la inteligencia artificial potencia la capacidad del médico y revoluciona la atención en salud.



Innovación y políticas públicas

Durante los próximos días se llevarán a cabo conferencias magistrales y mesas de debate sobre políticas públicas, inteligencia artificial aplicada a la medicina, telemedicina, hospitales inteligentes, farmacias digitalizadas y ciberseguridad médica.

El director de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía, Javier Dávila Torres, afirmó que la instrucción del titular Marcelo Ebrard es brindar apoyo al crecimiento de este sector.

