Claudia Sheinbaum enviará al Congreso paquete de reformas con Ley de Aduanas: Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum prepara un paquete de reformas que en breve será enviado al Congreso y que incluye modificaciones en materia aduanera, salud y bienestar.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, detalló que las iniciativas forman parte de jaiaiaiauna amplia agenda legislativa discutida en Palacio Nacional junto con el senador Adán Augusto López.

Reforma aduanera contra el contrabando

La mandataria considera la nueva reforma aduanera como una prioridad para erradicar el contrabando. Además, impulsa una Ley de Bienestar y una nueva Ley de Salud que buscarán fortalecer la política social de su gobierno.

Reforma electoral: puntos clave

Sobre la reforma electoral, Sheinbaum planteó tres líneas centrales: reducción de financiamiento a órganos electorales, disminución de recursos a partidos políticos y garantizar la representación de minorías.jai

Monreal puntualizó que aún no existen iniciativas concretas, pero que los temas se enriquecerán en mesas de consulta y debate convocadas por la Comisión Presidencial.

Síguenos en Google News y mantente informado