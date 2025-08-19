Cabello sano y fuerte a cualquier edad: recomendaciones de la tricóloga Isela Méndez

En el programa Martha Debayle en W, la dermatóloga y tricóloga Isela Méndez reveló todo lo que necesitas saber sobre la salud del cabello, por qué envejece y cómo mantenerlo en su mejor estado a lo largo de los años.

¿Qué es la tricología y por qué importa para tu cabello?

La tricología es la rama de la dermatología que estudia las enfermedades del cuero cabelludo y el pelo. Méndez, con especialización en España e Israel, explicó que problemas como la alopecia androgenética, el efluvio telógeno y la alopecia cicatrizal son más comunes de lo que pensamos.

Factores que aceleran el envejecimiento del cabello

Con el paso del tiempo y especialmente tras la menopausia, la fase de crecimiento del cabello se acorta: el pelo pierde grosor, brillo y consistencia, y se vuelve más seco debido a la disminución de la producción de grasa natural. Además, factores como la exposición al sol, los alaciados permanentes, los tintes con amoníaco y el uso de planchas aceleran el daño.

Factores que aceleran el envejecimiento del cabello / Anastassiya Bezhekeneva Ampliar

Consejos para rejuvenecer tu cabello desde dentro

Para rejuvenecer la cabellera, Méndez recomienda:

Alimentación rica en nutrientes como omega-3 , biotina , hierro , vitamina D , vitamina E y proteínas de calidad.

, , , , y de calidad. Suplementación en caso de deficiencias comprobadas.

en caso de deficiencias comprobadas. Hábitos de cuidado como secar el pelo con microfibra, usar acondicionador y elegir champús adecuados según el tipo de cabello.

Tratamientos efectivos contra la pérdida de cabello

Entre los tratamientos más efectivos contra la pérdida de pelo se encuentran el minoxidil (oral o tópico) y el dutasteride, este último bajo estricta supervisión médica. También existen opciones como la mesoterapia capilar, los exosomas y el láser de baja potencia, que pueden complementar el tratamiento.

Consejos para rejuvenecer tu cabello desde dentro / Holger Scheibe Ampliar

Injerto capilar en mujeres: mitos y realidades

Sobre los injertos capilares en mujeres, la especialista aclara que no siempre es necesario rapar la cabeza, pues se puede extraer el folículo de zonas ocultas con el cabello largo. Este procedimiento es útil no solo para casos de alopecia, sino también para corregir cicatrices, cejas despobladas o pérdida por tracción.

“El cabello es parte de nuestra identidad y envejece con nosotros, pero si lo cuidamos, podemos conservarlo fuerte, sano y brillante por más tiempo”, concluyó Méndez.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/ek9Mx3xlnVk