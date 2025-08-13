The Sound of Ghibli llega a CDMX: La música de Joe Hisaishi toma la Sala Silvestre Revueltas con concierto sinfónico

The Sound of Ghibli: Un concierto sinfónico con obras de Joe Hisaishi y proyecciones de películas como El viaje de Chihiro y Mi vecino Totoro se presentará por única fecha en la capital.

Con orquesta en vivo, proyecciones visuales y un diseño de luces ambientales, los temas de películas como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo y Mi vecino Totoro llegarán a la Ciudad de México en un concierto dedicado al mundo de Hayao Miyazaki y a todos los fanáticos del muy amado estudio japonés.

La pianista Argentina Durán será la solista invitada en este evento sinfónico, que rendirá homenaje a las partituras del compositor japonés Joe Hisaishi en la Sala Silvestre Revueltas, ubicada en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Este show es perfecto para ir en familia, con amigos, en pareja… o incluso solo o sola, si lo que buscas es un respiro.

¿Cuándo es el concierto de Studio Ghibli en CDMX?

El tributo al universo del Studio Ghibli será el próximo sábado 23 de agosto, con dos funciones a las 17:00 y a las 20:00 horas. Ojo: solo habrá esta fecha, así que si quieres ir, ve apartando el día porque no se han anunciado más y los precios varían según la zona; van de $599 a $799 pesos.

¿Dónde está el Centro Cultural Ollin Yoliztli?

El concierto será en la Sala Silvestre Revueltas, dentro del Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan, 14030, Ciudad de México, CDMX.

