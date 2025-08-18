;

  • 18 AGO 2025, Actualizado 19:14

¿Qué es ser pasivo-agresivo y cómo impacta tus relaciones?

El psicofisiólogo y especialista en neurociencias de la conducta, Rodolfo Solís, explica las señales más comunes, las consecuencias de esta conducta y cómo manejarla para mejorar el diálogo, la responsabilidad y la expresión emocional en tu vida diaria.

¿Qué es ser pasivo-agresivo y cómo impacta tus relaciones?

¿Qué es ser pasivo-agresivo y cómo impacta tus relaciones?

Karla Ramos

En el programa Martha Debayle en W, el psicofisiólogo clínico y doctor en neurociencias de la conducta, Rodolfo Solís, explicó qué significa ser pasivo-agresivo y cómo este estilo de comunicación puede afectar relaciones personales, familiares y laborales. Según Solís, la pasivo-agresividad se caracteriza por expresar enojo, frustración o descontento de manera indirecta, en lugar de confrontar los problemas de forma directa.

Señales del comportamiento pasivo-agresivo

El especialista destacó que quienes son pasivo-agresivos tienden a evitar la confrontación directa y utilizan estrategias sutiles para manifestar su malestar:

  • Retrasar tareas intencionalmente o decir “sí” y no cumplir.
  • Exclusión sutil en grupos sociales o laborales.
  • Cumplidos con doble filo o “flores-insulto”.
  • Bromas hirientes disfrazadas de humor.
  • Victimización ante responsabilidades compartidas.
  • Olvidos o retrasos intencionales para manipular situaciones en pareja o familia.

Martha Debayle ejemplificó cómo estas conductas pueden generar tensión y resentimiento, como familiares que nunca piden lo que necesitan directamente o parejas que aplican la “ley del hielo” durante semanas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ordena tu casa, ordena tu mente: el método de Claudia Torre para liberarte del caos

Origen y consecuencias del estilo pasivo-agresivo

Rodolfo Solís explicó que la pasivo-agresividad suele surgir por:

  • Miedo al conflicto o a la confrontación directa.
  • Ansiedad social y temor al juicio de otros.
  • Aprendizaje familiar, donde no se desarrollaron habilidades para expresar emociones o necesidades de forma clara.

El resultado es que la conducta pasivo-agresiva perpetúa ciclos de desconfianza, tensión y resentimiento, evitando que los problemas se resuelvan y generando dificultades para asumir responsabilidades.

Origen y consecuencias del estilo pasivo-agresivo / Rosmarie Wirz

Cómo identificar y manejar la pasivo-agresividad

Para detectar este comportamiento, Solís recomendó analizar tres aspectos:

  1. Antecedentes: ¿En qué contextos surge la conducta?
  2. Conducta: ¿Cómo se expresa el descontento o resistencia indirecta?
  3. Consecuencias: ¿El comportamiento logra sus objetivos o genera más conflictos?

Identificar estas dinámicas ayuda a quienes presentan este estilo y a quienes conviven con personas pasivo-agresivas, fomentando relaciones más saludables basadas en diálogo, responsabilidad y expresión emocional clara.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/4Itp6JWJGm8

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad