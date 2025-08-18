¿Qué es ser pasivo-agresivo y cómo impacta tus relaciones?

En el programa Martha Debayle en W, el psicofisiólogo clínico y doctor en neurociencias de la conducta, Rodolfo Solís, explicó qué significa ser pasivo-agresivo y cómo este estilo de comunicación puede afectar relaciones personales, familiares y laborales. Según Solís, la pasivo-agresividad se caracteriza por expresar enojo, frustración o descontento de manera indirecta, en lugar de confrontar los problemas de forma directa.

Señales del comportamiento pasivo-agresivo

El especialista destacó que quienes son pasivo-agresivos tienden a evitar la confrontación directa y utilizan estrategias sutiles para manifestar su malestar:

Retrasar tareas intencionalmente o decir “sí” y no cumplir.

o decir “sí” y no cumplir. Exclusión sutil en grupos sociales o laborales.

en grupos sociales o laborales. Cumplidos con doble filo o “flores-insulto”.

o “flores-insulto”. Bromas hirientes disfrazadas de humor .

. Victimización ante responsabilidades compartidas.

ante responsabilidades compartidas. Olvidos o retrasos intencionales para manipular situaciones en pareja o familia.

Martha Debayle ejemplificó cómo estas conductas pueden generar tensión y resentimiento, como familiares que nunca piden lo que necesitan directamente o parejas que aplican la “ley del hielo” durante semanas.

Origen y consecuencias del estilo pasivo-agresivo

Rodolfo Solís explicó que la pasivo-agresividad suele surgir por:

Miedo al conflicto o a la confrontación directa.

o a la confrontación directa. Ansiedad social y temor al juicio de otros.

y temor al juicio de otros. Aprendizaje familiar, donde no se desarrollaron habilidades para expresar emociones o necesidades de forma clara.

El resultado es que la conducta pasivo-agresiva perpetúa ciclos de desconfianza, tensión y resentimiento, evitando que los problemas se resuelvan y generando dificultades para asumir responsabilidades.

Cómo identificar y manejar la pasivo-agresividad

Para detectar este comportamiento, Solís recomendó analizar tres aspectos:

Antecedentes: ¿En qué contextos surge la conducta? Conducta: ¿Cómo se expresa el descontento o resistencia indirecta? Consecuencias: ¿El comportamiento logra sus objetivos o genera más conflictos?

Identificar estas dinámicas ayuda a quienes presentan este estilo y a quienes conviven con personas pasivo-agresivas, fomentando relaciones más saludables basadas en diálogo, responsabilidad y expresión emocional clara.

