Presume Claudia Sheinbaum nivel de pobreza más bajo en 40 años

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración de la Clínica Médico Familia No.93 "Cerro Gordo" en el municipio mexiquense de Ecatepec.

En Ecatepec, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que gracias a la continuación de la política salarial establecida por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y de los Programas del Bienestar, es que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza.

Para ello, recordó que apenas la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que entre 2018 y 2024 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, lo cual calificó de “una hazaña”.

“Entonces la primera razón de qué tantos mexicanos hayan salido de la pobreza, es el aumento al salario mínimo y eso aumentó los otros salarios o el salario medio de la población. Hoy el salario medio del IMSS está en su nivel más alto de la historia y eso es gracias a aumentar los salarios, la segunda, los programas de bienestar”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum presume pensiones y aumento al salario mínimo

Al respecto, la presidenta Sheinbaum recordó que antes se daban programas focalizados a unas cuantas poblaciones y hoy se han construido nuevos derechos como la pensión universal adulto mayor que, subrayó, es un derecho del pueblo de México establecido también en el Artículo IV constitucional, gracias al cual 13 millones de personas reciben bimestralmente seis mil 200 pesos ahora a todas y todos los adultos mayores porque la pensión es un derecho para el pueblo de México, enfatizó.

En ese tenor, la titular del Ejecutivo Federal recordó que desde que inició su administración los salarios mínimos aumentaron 12.5 por ciento y seguirán aumentando hasta que alcance para 2.5 canastas básicas porque hoy alcanza todavía para 1.8 canasta, a pesar de que “algunas voces” decían que si aumentaba el salario ya no iba a haber inversión privada en nuestro país.

“Que si aumentaba el salario mínimo iba aumentar la inflación, pues resulta que aumentó el salario mínimo más del doble en la frontera norte, incluso todavía más y la inflación está en sus niveles más bajos, es decir, era una mentira que se aumenta el salario y va a haber inflación. Decían que si aumentaba el salario ya no iba a haber inversión privada en nuestro país. Todo lo contrario, estamos dos mil veinticuatro fue el récord de inversión extranjera directa en México, aumentando el salario”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Inaugura Sheinbaum UMF 93 del IMSS

La presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 93 “Cerro Gordo” del Instituto Mexicano del Seguro Social, junto con el titular del IMSS, Zoé Robledo, y la gobernadora Delfina Gómez.

Hoy inauguramos la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del IMSS en Ecatepec, Estado de México. Todos los días trabajamos para garantizar que la atención a la salud sea gratuita y de calidad, para todas y todos los mexicanos. pic.twitter.com/nZWPqQBu1f — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 17, 2025

La Unidad de Medicina Familiar número 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, que da servicio de salud a 352 mil derechohabientes de la zona oriente del Estado de México, abrió sus puertas y comenzó a operar desde el pasado 13 de julio, pero la inauguración oficial fue programada para este domingo en punto de las 10:00 horas.

Cabe recordar que esta UMF fue demolida tras sufrir severos deterioros estructurales durante los sismos de septiembre del 2017.

Previamente, el titular del IMSS, en compañía del coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), Armando Quintero y de la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, recorrieron un predio de 3 mil 500 metros cuadrados a un costado del centro comercial de Las Américas que anunciaron podría convertirse en un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), como parte del Plan Oriente del Estado de México.

Presume Sheinbaum mujeres en puestos de elección popular

Antes y al principio de su participación y de franco buen humor la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo una alusión a una telenovela de los años 90 (“Dos Mujeres un Camino”) para destacar que ahora hay muchas mujeres en puestos de elección popular (Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México; Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec y ella misma en la primera magistratura del país, Claudia Sheinbaum.

“Fíjense cómo hay mujeres ahora en puestos de elección popular. En este caso, ¿se acuerdan de una telenovela que decía “Dos Mujeres, un Camino? Pues ahora somos tres mujeres, un camino, aquí en Ecatepec”.

