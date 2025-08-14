Bajó el índice de pobreza en México, preocupa el aumento de la carencia de la Seguridad Social según datos del INEGI

La pobreza disminuyó pero la carencia de la Seguridad Social en México aumentó / milanklusacek

En los últimos años, los indicadores de pobreza en México han mostrado avances significativos. De 2016 a 2024, la pobreza general disminuyó de 52.2 millones de personas a 38.5 millones, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, uno de los aspectos que sigue representando un gran desafío para el país es la carencia en seguridad social, que afecta al 48.2% de la población. Te contamos qué es y qué dicen los datos duros del INEGI.

¿Qué es la seguridad social?

La seguridad social es el sistema que se encarga de asegurar que todas las personas, especialmente aquellas en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a servicios médicos, pensiones y otras ayudas sociales. En teoría, debería ser un derecho para todos los mexicanos, pero en la práctica, no todos los ciudadanos están cubiertos.

Esto se refleja en el hecho de que uno de los problemas más graves que enfrenta el país es la alta carencia en seguridad social, que afecta a casi la mitad de la población mexicana.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024, un 48.2% de los mexicanos no tiene acceso a este sistema básico de protección social. Aunque ha disminuido en comparación con años anteriores, esta cifra sigue siendo alarmante, especialmente si se compara con el resto de las carencias sociales en el país.

La falta de acceso a la seguridad social sigue siendo una de las principales preocupaciones en cuanto al bienestar de la población mexicana.

¿Por qué ha aumentado la carencia en seguridad social?

A pesar de que el número de mexicanos en situación de pobreza ha disminuido, la carencia en seguridad social ha aumentado en los últimos años. Según los últimos informes, la pobreza moderada pasó del 29.3% en 2022 al 24.2% en 2024, lo cual es una mejora, pero el porcentaje de personas sin acceso a la seguridad social sigue siendo un reto importante.

El aumento en la carencia en seguridad social puede explicarse por varios factores. Uno de los principales es la insuficiencia de ingresos.

Aunque la pobreza extrema ha disminuido, muchas personas siguen sin contar con los recursos suficientes para acceder a servicios de salud, pensiones y otros beneficios. Esto afecta especialmente a los mexicanos en áreas rurales y a aquellos que trabajan en la economía informal, que representan un porcentaje considerable de la población.

El INEGI reporta que, en los últimos dos años, la carencia en salud ha aumentado de manera significativa, pasando de un 15.6% en 2016 a un 34.2% en 2024. Esto se debe a que muchas personas no pueden acceder a servicios médicos básicos, lo que afecta su calidad de vida y genera una mayor dependencia de sistemas de salud privados, que no están al alcance de todos.

#Entérate 🗣️ ll De acuerdo con el #INEGI, la carencia social que más afecta a las y los mexicanos es el acceso a la seguridad social. ⚕️



Supera al rezago educativo y acceso a servicios de salud, alimentación nutritiva y servicios básicos de vivienda. 🏘️ pic.twitter.com/IyE7LQNk8M — IMER Noticias (@IMER_Noticias) August 13, 2025

Es fundamental que el gobierno continúe trabajando para reducir esta brecha y garantizar que más personas tengan acceso a la seguridad social como un derecho fundamental. En este contexto, los programas sociales han jugado un papel crucial, pues sin ellos, las cifras de pobreza serían aún más altas. Sin embargo, queda mucho por hacer para asegurar que todos los mexicanos tengan acceso a los beneficios que les corresponden por derecho.

