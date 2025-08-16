Seguridad integral: Cómo Iván Ivanovich sugiere cuidarte en todo momento

En el programa Martha Debayle en W, Iván Ivanovich, experto en seguridad personal y protección ejecutiva, compartió consejos clave para que todos podamos estar más seguros en nuestra vida diaria. Originario de Serbia, Iván fue parte de un escuadrón élite del ejército serbio y actualmente es presidente de World Wide Security Options, fundador de EP Academy y autor del libro “Protección ejecutiva en el siglo XXI, la nueva doctrina”.

Evaluación de riesgos personales: el primer paso de tu master plan de seguridad

Iván explicó que un plan de protección personal abarca todos los entornos en los que nos movemos: casa, trabajo, transporte y redes sociales. La evaluación de riesgos personales implica conocer los delitos más comunes en cada zona, los horarios de mayor exposición y los posibles ataques cognitivos.

Entre los consejos principales:

Seguridad en el hogar : instalar alarmas sonoras , cámaras de vigilancia , buena iluminación exterior , reforzar puertas y chapas , y limitar el acceso a personas de confianza.

: instalar , , , reforzar , y limitar el acceso a personas de confianza. Protección digital: ser cuidadosos con la información que compartimos en redes sociales y estar alertas a ingeniería social o llamadas de extorsión.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Enfermedades por lluvias: ¿Cómo protegerte durante las inundaciones?

Conciencia situacional: la clave para reducir riesgos

Uno de los conceptos centrales que presentó Iván es la conciencia situacional, basada en el cuadro de colores de Coronel Cooper:

Fase blanca : sin percepción de riesgo.

: sin percepción de riesgo. Fase amarilla : alerta y observación del entorno.

: alerta y observación del entorno. Fase naranja : enfrentamiento potencial.

: enfrentamiento potencial. Fase roja: bajo ataque, situación a evitar.

Mantener una postura activa, con observación 360°, nos permite anticipar amenazas y reducir la probabilidad de ser víctimas de delitos al caminar, conducir o usar transporte público.

Evaluación de riesgos personales: el primer paso de tu master plan de seguridad / Image Source Ampliar

Seguridad en traslados y movilidad

Al conducir o desplazarse, Iván recomienda:

Conocer las condiciones del terreno , rutas y horarios de mayor riesgo.

, rutas y horarios de mayor riesgo. Mantener distancia con otros vehículos para maniobrar ante imprevistos.

Observar el entorno y aplicar la fase amarilla y negra según la conciencia situacional, para anticipar y disuadir posibles delitos.

Prevención integral: combinar estrategias físicas y digitales

Iván enfatiza que la seguridad personal no depende de un solo factor: combina protección física, planificación, vigilancia y prevención digital. Esta estrategia reduce significativamente los riesgos y fortalece la tranquilidad de quienes aplican un master plan de seguridad.

Su libro “Protección ejecutiva en el siglo XXI, la nueva doctrina” está disponible en librerías y plataformas digitales, y también puede ser contactado a través de Instagram (@ivag-ivanovic.ms) y YouTube.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/FdZAEpwSYkM