Reanuda operación la Línea 2 del Metro

Reanuda operaciones la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

Esta mañana, luego de gran expectativa en la capital mexicana, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, anunció la reanudación de su servicio en la Línea 2, luego de una serie de inconvenientes que iniciaron la tarde de ayer, con un incendio.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran abiertas y brindando servicio en ambas direcciones. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

la tarde noche de ayer, el directo del STCM, Adrián Ruvalcaba, indicaba en redes que un “cupón” impidió el servicio entra las estaciones Colegio Militar a Cuatro Caminos entre las cuales se implementó el servicio provisional de RTP para dar apoyo a usuarios, mientras se realizaba la revisión de las vías.

Minutos más tarde, se interrumpió el servicio de Taxqueña a Colegio Militar.

Fue a las 9pm del jueves, que en redes se daba a conocer el reinicio de operaciones.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 15, 2025

No obstante, esta mañana al inicio de operaciones de nueva cuenta se presentó el fallo en la Línea 2, lo que provocó molestia en los cientos de usuarios que desde las 5 de la mañana llegaron a las diversas estaciones de dicha línea, por lo que de nuevamente vehículos de servicio público fueron puestos a disposición de los usuarios del metro.

Usuarios temen que este viernes de quincena haya un nuevo corte en el servicio, preocupa a muchos por la inseguridad que representa viajar en los camiones de RTP que no cuentan con la vigilancia policial que tiene el metro capitalino.

Cabe recordar que en el mes de junio el director del sistema, habría anunciado la intervención y modernización de la Línea 2, previa al inicio del Mundial de futbol en 2026.

