Suspensión en la Línea 2 del Metro CDMX por cortocircuito entre Pino Suárez y Zócalo

El jueves 14 de agosto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió de manera parcial el servicio en la Línea 2 debido a una falla eléctrica registrada en el tramo interestación entre Pino Suárez y Zócalo. De acuerdo con el reporte oficial, un cortocircuito provocó la presencia de humo en los túneles y dentro de algunos trenes, lo que activó protocolos de seguridad para proteger a los usuarios.

El personal del Metro procedió al desalojo preventivo de los pasajeros que se encontraban tanto en los trenes como en andenes de la zona afectada. La evacuación se realizó de forma ordenada y sin incidentes mayores. La Gerencia de Seguridad Institucional confirmó que no hubo personas lesionadas, ni se registraron incendios o explosiones a causa del evento.

Tras el incidente, el servicio quedó suspendido en el tramo de Tasqueña a Colegio Militar. Únicamente se mantuvo en operación el segmento que va de Colegio Militar a Cuatro Caminos. Equipos técnicos especializados fueron desplegados para inspeccionar y reparar la instalación eléctrica dañada, con el objetivo de reanudar la operación completa de la línea en el menor tiempo posible.

Como medida emergente, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitó un servicio gratuito para cubrir los tramos sin operación, con unidades que circulaban en rutas paralelas a la Línea 2. La autoridad capitalina hizo un llamado a los usuarios para consultar de manera periódica las actualizaciones a través de las redes sociales oficiales del Metro y de la Secretaría de Movilidad.

Este incidente se suma a otros eventos recientes que han afectado el servicio de la Línea 2, una de las más transitadas de la red, lo que refuerza la necesidad de mantenimiento preventivo constante y revisiones técnicas periódicas para garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio.