Reportan retrasos en distribución de gasolina en el Valle de México y varios estados del país

Desde el martes, algunas estaciones de servicio en Nuevo León y Chiapas han reportado retrasos en la entrega de gasolina Magna y Premium, principalmente de la primera, cuyo precio promedio se mantiene en 23.99 pesos por litro.

Según empresarios gasolineros asociados a la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), estos retrasos obedecen a limitaciones en la disponibilidad de autotanques, es decir, de pipas para el transporte, y no por falta de combustible en las terminales de almacenamiento y reparto (TAR).

Pemex ha confirmado que hay inventario suficiente y que el suministro se está realizando.

En el Valle de México, a pesar de que en redes sociales circularon imágenes y versiones sobre supuestos cierres y filas inusuales en estaciones, un recorrido realizado por W Radio no encontró evidencias de desabasto generalizado. Varias gasolineras en la capital y el área conurbada reportaron operación normal, aunque en Naucalpan se observó la llegada de automovilistas provenientes de otras zonas en busca de combustible.

En Nuevo León, hasta este miércoles se contabilizaron 42 estaciones con algún retraso en el suministro, de un total de 744 en la entidad. En Chiapas, la cifra fue de 27 estaciones afectadas de un total de 352; el martes, el número había sido cercano a 40. En este último estado, además, influye un paro parcial de transportistas de pipas.

A nivel nacional, México cuenta con alrededor de 13,400 estaciones de servicio. Esto permite dimensionar que, hasta ahora, los reportes corresponden a una proporción reducida y concentrada en puntos específicos.

El eslabón clave en esta situación es la logística, el transporte de combustibles desde las terminales hasta las estaciones. Mientras el producto esté disponible en las TAR, el reto es garantizar que las pipas lleguen en tiempo y forma para mantener la operación normal de las gasolineras.

Tanto las autoridades como los gasolineros esperan que la atención a estos retrasos continúe de forma oportuna para evitar afectaciones mayores a los consumidores.