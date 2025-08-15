¿Casco alienígena? La NASA encontró un objeto extraño en Marte y en internet surgen teorías alrededor de este hallazgo

La NASA recientemente estuvo en boca de todos ya que ha capturado un objeto con forma muy peculiar. Este hallazgo se hizo gracias al rover Perseverance, ls misión de dicha institución enviada a Marte para buscar signos de vida antigua.

Te contamos si es un casco alienígena o qué es realmente este objeto tan extraño.

La NASA captura un casco alienígena en Marte; esto se sabe

Para comenzar hay que comenzar explicando que la NASA, desde 2020 envió la misión rover Perseverance de Mars 2020, en donde se buscan indicios de vida microbiana antigua para recolectar muestras de roca y suelo. Por ello, se dedica a grabar y tomar fotos para realizar investigaciones correspondientes y saber qué tipo de vida existe en ese planeta.

Es así que durante su misión, capturó lo que los internautas llamaron ‘casco alienígina’ y es que algunas imágenes capturadas son públicas, por lo que esta semana se volvió tendencia en redes sociales. Con ello se convirtió en ‘la imagen de la semana’ para los aficionados de los ovnis y objetos no identificados.

Con la foto algunos usuarios mencionaron que solo les parecía una roca, otros tantos mencionan que solo es basura espacial, pero muchos coincidieron que puede tratarse de un casco alienígena.

Casco alienígena en Marte Ampliar

¿Qué es lo que realmente ha dicho la NASA?

De acuerdo con el experto, David Agle, portavoz de la misión Perseverance, no es más que una roca formada por esférulas, es decir, pequeñas partículas que se originan por la actividad volcánica o impactos de meteoritos. Su forma tipo sombrero fue el que echara a volar la imaginación de miles de personas.

Este tipo de formaciones son en realidad rocas que sufren cambios en su forma por los millones de años de erosión del viento y procesos complejos geológicamente hablando.

Es importante mencionar que este tipo de figuras no es el primer hallazgo extraño, sin embargo, la ciencia estará siempre para explicar cualquier duda que tengan los ciudadanos sobre si Marte alguna vez pudo albergar vida hace millones de años.

