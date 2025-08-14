Defensa de Bolsonaro pide absolución por supuesto intento de golpe de Estado en Brasil

La defensa del expresidente Jair Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil la exoneración del acusado por presunto golpe de Estado. / Arthur Menescal

La defensa del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó a la Corte Suprema su absolución por el presunto intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de 2022.

En el escrito presentado, los abogados afirmaron que el exmandatario “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que esto se habría demostrado con la supuesta falta de pruebas.

Acusaciones y posibles penas

Bolsonaro enfrenta el delito de “tentativa de abolición del Estado democrático”, equivalente a un golpe de Estado, así como otros ilícitos que podrían derivar en una condena de más de 40 años de prisión.

El exjefe de Estado, quien gobernó Brasil de 2019 a 2022, se encuentra actualmente en prisión domiciliaria. Durante los alegatos de su juicio, se declaró inocente y denunció ser víctima de persecución política.

Síguenos en Google News y mantente informado