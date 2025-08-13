¿Qué es una tromba marina? El fenómeno meteorológico que se vio en playas de Quintana Roo

Recientemente se volvió viral un video en donde se muestran distintos puntos de lo que sería una tromba marina que salía desde el cielo hasta que se desvanecía en el suelo. Es por eso que te explicamos qué pasa con este fenómeno inusual y qué hay detrás de él.

¿Qué es una tromba marina?

De acuerdo con los expertos, una tromba marina se produce sobre el agua en un lugar muy específico y a diferencia de los tornados, éstos van desde la superficie hasta la nube, teniendo casi entre uno o dos kilómetros de diámetro.

Este tipo de fenómenos son más frecuentes en aguas tropicales o subtropicales, asimismo, ocurre durante tormentas de gran intensidad y puede llegar a durar desde varios minutos incluso, hasta horas.

Mucho se especula si la tromba marina es peligrosa, pero esto dependerá de su tipo y tamaño, así como también de su velocidad en caso de que ésta se mueva. Aunque en su mayoría, los expertos mencionan que la tromba marina generalmente son débiles con vientos muy leves.

Captan en video una tromba marina en Quintana Roo

En días pasados se viralizó un video donde se veía desde distintos puntos de Playa del Carmen, un fenómeno conocido como tromba marina. Este fenómeno sorprendió a todos los habitantes y visitantes de la región y poco a poco se desvaneció.

Es importante mencionar que esta tromba marina no es la primera vez que sucede algo en su tipo, pues se registró que en el 2020 en Jalisco se vió algo similar. Éste se formó adentro del mar, frente a la zona de Playacar y afortunadamente, las autoridades reportaron saldo blanco.