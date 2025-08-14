Reparan socavón en Calzada Ignacio Zaragoza

SEGIAGUA dio a conocer que ya trabaja en la reparación del socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que ya trabaja en la reparación del socavón en la Calzada Ignacio Zaragoza que se abrió la tarde del miércoles en los carriles centrales con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El hoyo presenta una oquedad de 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería de drenaje. Los técnicos han identificado aproximadamente 14 metros lineales que requieren intervención especializada, detalló la dependencia.

Segundo socavón en la misma vialidad

La SEGIAGUA señaló que otro socavón se abrió en la misma vialidad, a la altura de la avenida Río Churubusco. Este segundo presenta dimensiones menores, de 1.5 por 3.5 metros, y se originó por la fractura del piso con un cajón de concreto.

La dependencia aseguró que en ambos casos se aplican los protocolos de seguridad y se busca minimizar afectaciones a la ciudadanía durante las labores.

Te puede interesar: Se acabaron los baches en las principales avenidas de CDMX: Brugada

Llamado a extremar precauciones

Se exhortó a conductores de automóviles y motociclistas a seguir las recomendaciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a extremar precauciones al circular por la zona.

AHZ

Síguenos en Google News y mantente informado