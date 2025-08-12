AICM reinicia operación paulatinamente, ante impotencia de usuarios

Tras horas de espera por intensas lluvias, el AICM retomó sus operaciones este martes.

Con un vuelo de United Airlines con dirección a Houston, fue al rededor de las 06:35 de la mañana que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez reanudó sus actividades de manera paulatina y ante la impotencia e incomodidad de sus usuarios, quienes tienen que permanecer en las instalaciones pendientes de la reprogramación de sus vuelos.

“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”. —

Esta mañana y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.

Usuarios del AICM nuevamente vieron frustrados sus deseos de viajar a tiempo desde o hacia el AICM, debido a la suspensión por las lluvias torrenciales y las inundaciones que estas provocan. Ampliar

A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevaleció por algunas horas y que dieron como resultado la cancelación de 3 vuelos, desviación de 16 y la afectación de 19, 500 pasajeros, nacionales e internacionales.

Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.

Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos:

Consulta el estatus de tu vuelo de acuerdo con los horarios asignados. Toma en cuenta el constante cambio de clima, te sugerimos llegar con anticipación al #ArptoBJ si tienes un vuelo programado para esta semana. https://t.co/3j4Qvtvz7K — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

