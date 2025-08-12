AICM reinicia operación paulatinamente, ante impotencia de usuarios
Fue al rededor de las 6:35 am que se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto internacional Benito Juárez.
Con un vuelo de United Airlines con dirección a Houston, fue al rededor de las 06:35 de la mañana que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez reanudó sus actividades de manera paulatina y ante la impotencia e incomodidad de sus usuarios, quienes tienen que permanecer en las instalaciones pendientes de la reprogramación de sus vuelos.
“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”.—
Esta mañana y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.
A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevaleció por algunas horas y que dieron como resultado la cancelación de 3 vuelos, desviación de 16 y la afectación de 19, 500 pasajeros, nacionales e internacionales.
Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.
Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos: