;

  • 12 AGO 2025, Actualizado 21:19

AICM reinicia operación paulatinamente, ante impotencia de usuarios

Fue al rededor de las 6:35 am que se reanudaron las operaciones en el Aeropuerto internacional Benito Juárez.

Tras horas de espera por intensas lluvias, el AICM retomó sus operaciones este martes.

Tras horas de espera por intensas lluvias, el AICM retomó sus operaciones este martes.

Araceli Hernández Zamora

Con un vuelo de United Airlines con dirección a Houston, fue al rededor de las 06:35 de la mañana que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez reanudó sus actividades de manera paulatina y ante la impotencia e incomodidad de sus usuarios, quienes tienen que permanecer en las instalaciones pendientes de la reprogramación de sus vuelos.

“Reincidamos operaciones de despeje y aterrizaje a las 6:35 horas aproximadamente”.

—  

Esta mañana y tal como ocurrió el pasado domingo, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez tuvo que suspender operaciones debido a las intensas lluvias que se registraron durante toda la noche y madrugada de este martes.

Usuarios del AICM nuevamente vieron frustrados sus deseos de viajar a tiempo desde o hacia el AICM, debido a la suspensión por las lluvias torrenciales y las inundaciones que estas provocan.

A través de sus redes sociales, el AICM dio a conocer la situación que prevaleció por algunas horas y que dieron como resultado la cancelación de 3 vuelos, desviación de 16 y la afectación de 19, 500 pasajeros, nacionales e internacionales.

Cabe recordar las intensas lluvias registradas la tarde del domingo y la madrugada del lunes provocaron afectaciones AICM, donde más de 15 mil usuarios resultaron afectados por retrasos y con la cancelación de 104 vuelos nacionales e internacionales.

Para cualquier duda en los usuarios se puede consultar el espacio de estatus de vuelos:

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad