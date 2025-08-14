¿Qué es la tormenta negra y a qué hora llegará hoy a México?

Las lluvias intensas han sorprendido a la CDMX con inundaciones y tormentas nunca antes vistas. Y hoy no será la excepción con la tormenta negra y aquí te explicamos qué es y qué tanto afectará a la capital y al Estado de México.

¿Qué es una tormenta negra?

De acuerdo con distintos expertos el nombre de ‘tormenta negra’ no es algo distinto ni de alarmarse, simplemente es un término que se utiliza para clasificar a una de las alertas más altas al hablar de lluvias. El fenómeno implica inundaciones severas, deslaves y daños en distintas infraestructuras.

Aunque en México y CDMX exista un semáforo de lluvias, la alerta púrpura sería la equivalente a la tormenta negra, por lo que seguir las recomendaciones de las autoridades es fundamental.

⚠️🌧️ ¿Hoy llega la Tormenta Negra a #CDMX y #Edomex ?

El SMN prevé lluvias tipo diluvio de hasta 75 mm ⏳ Inicia: 16:00 h⁰📍 80% de probabilidad de lluvia en varias alcaldías.

⛈️Fenómeno similar al que azotó Hong Kong y China hace 2 semanas.⁰🚨 Autoridades piden extremar… pic.twitter.com/7Ng23ekL06 — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) August 14, 2025

¿Cuándo será la tormenta negra en México?

De acuerdo con el SMN se prevé que este jueves 14 de agosto, las lluvias en la CDMX y el EdoMex sean una de las más intensas en años recientes, y se espera que comience alrededor de las 6:00 pm.

Asimismo, mencionan que la tormenta negra cubra un 80% a la ciudad y sus alrededores. Incluso, se dice que podría ser el día o la tarde más lluviosa del año. Entre los estados que deberán mantenerse alerta están:

Sonora

Chihuahua

CDMX

Sinaloa

Durango

EdoMex

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Colima

Puebla

Veracruz

Así que si vas a salir de casa, no olvides el paraguas y el impermeable para que la lluvia no te agarre sorprendido o sorprendida.

