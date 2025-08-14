¿Qué es la tormenta negra y a qué hora llegará hoy a México?
El Servicio Meteorológico Nacional advierte por lluvias nunca antes vistas en estos estados
Las lluvias intensas han sorprendido a la CDMX con inundaciones y tormentas nunca antes vistas. Y hoy no será la excepción con la tormenta negra y aquí te explicamos qué es y qué tanto afectará a la capital y al Estado de México.
¿Qué es una tormenta negra?
De acuerdo con distintos expertos el nombre de ‘tormenta negra’ no es algo distinto ni de alarmarse, simplemente es un término que se utiliza para clasificar a una de las alertas más altas al hablar de lluvias. El fenómeno implica inundaciones severas, deslaves y daños en distintas infraestructuras.
TAMBIÉN PUEDES LEER: Lluvias fuertes en CDMX continuarán toda la semana, alerta Protección Civil
Aunque en México y CDMX exista un semáforo de lluvias, la alerta púrpura sería la equivalente a la tormenta negra, por lo que seguir las recomendaciones de las autoridades es fundamental.
¿Cuándo será la tormenta negra en México?
De acuerdo con el SMN se prevé que este jueves 14 de agosto, las lluvias en la CDMX y el EdoMex sean una de las más intensas en años recientes, y se espera que comience alrededor de las 6:00 pm.
Asimismo, mencionan que la tormenta negra cubra un 80% a la ciudad y sus alrededores. Incluso, se dice que podría ser el día o la tarde más lluviosa del año. Entre los estados que deberán mantenerse alerta están:
- Sonora
- Chihuahua
- CDMX
- Sinaloa
- Durango
- EdoMex
- Jalisco
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Colima
- Puebla
- Veracruz
Así que si vas a salir de casa, no olvides el paraguas y el impermeable para que la lluvia no te agarre sorprendido o sorprendida.
TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Es cierto que no debes lavar los trastes mientras ocurre una tormenta eléctrica? Protección Civil no lo recomienda