Inicia programa de Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025 sin participación de CDMX

¿Qué tanto sabemos sobre el programa de vivienda para el Bienestar 2025?

En entrevista con Karla Santillán, el subdirector de la revista Fortuna, Fernando León, habló sobre el programa del Gobierno Federal Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025 en 50 municipios de 20 estados del país, el cual está enfocado en atender a personas de escasos recursos, e informó que inició el lunes 11 de agosto y que la Ciudad de México no está incluida.

Proceso de inscripción y selección

La primera etapa es recabar toda la información de quienes se inscriban para después poder hacer la selección de solicitudes; después se va a emitir un listado de las personas candidatas al apoyo social; se hará un censo y posteriormente los seleccionados recibirán una visita domiciliaria. Se aplicará un cuestionario socioeconómico para determinar quiénes serán elegidos.

“Es importante se acerquen a los módulos instalados para que puedan llevar datos, el hecho de registrarte no quiere decir que ya eres candidato, tenemos que cumplir con bases para ser elegible. Para quienes ya están en el programa puede ser los 30 días siguientes, 2 o 3 meses para darles respuesta, es un proceso, harán un censo grande que llevará su tiempo”.

Ya están en operación los primeros módulos de registro del programa de #ViviendaParaElBienestar. Acude con tu documentación y forma parte de esta iniciativa del #SegundoPisoDeLaTransformación, que garantiza #ViviendaAdecuada para quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/38fQfZmeBp — Conavi (@Conavi_mx) August 13, 2025

En vivo platicamos con Fernando León, Subdirector de la Revista Fortuna (@fleoncs) en @WRADIOMexico pic.twitter.com/YQ4dif7KVe — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) August 14, 2025

El programa Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025 se va a dividir en tres partes:

Es un subsidio que va a entregar la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) al cien por ciento para aquellas personas que tienen necesidades, que están en condiciones de rezago habitacional y van a tener un acompañamiento. Va a haber un programa con financiamiento, que consistirá en parte del subsidio que otorgue la CONAVI y participarán entidades estatales y municipales. Es importante aclarar que no entran todos los programas sociales.

Inician el registro para el programa de #ViviendaParaElBienestar

La #Conavi, @bienestarmx y la @SEDATU_mx, inician registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar, instalando 58 módulos en 51 municipios de 20 estados en esta primera etapa.https://t.co/TfvDsJrDi5 pic.twitter.com/XUCkoY39LH — Conavi (@Conavi_mx) August 13, 2025

Reglas y requisitos para participar

Reglas para participar:

Que las personas que participan sean mayores de 18 años o más (en caso de ser menores de edad será considerado que sean dependientes económicos debido a que en algunos casos son responsables de hermanos o padres enfermos).

Que el ingreso familiar no sea mayor a dos salarios mínimos, hablamos de 17 mil pesos al mes.

No debe ser derechohabiente del Infonavit , Fovissste , programa de Pemex de vivienda o algún otro.

, , programa de de vivienda o algún otro. No debe tener vínculo o recibir apoyo de vivienda por parte de alguna otra institución.

Residir en una zona considerada de atención prioritaria o rezago.

o rezago. No contar con vivienda propia.

Requisitos adicionales:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

CURP.

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad del Registro Público de la Propiedad .

. Comprobante de egresos.

Acta de matrimonio o divorcio.

Constancia médica emitida por alguna institución pública.

Llenar los formatos que ya fueron publicados en la página de la CONAVI.

