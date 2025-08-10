;

AICM suspende operaciones ante inundación por intensas lluvias. ¿A qué hora reanudan el servicio?

La terminal aérea padece los estragos de la alerta púrpura por lluvias en la alcaldía Cuauhtémoc

La inundación afectó a las pistas y las salas de entrega de equipaje del AICM.

La inundación afectó a las pistas y las salas de entrega de equipaje del AICM. / Captura de pantalla

Cintia Sánchez Aguilar

Ante las afectaciones por las fuertes lluvias de este domingo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que suspenderá sus operaciones durante varias horas la noche de este 10 de agosto de 2025.

La terminal aérea padeció inundaciones tanto en las pistas como en las salas de entrega de equipaje, además de todos los accesos, compartieron varios usuarios en redes sociales.

¿Cuándo reanudará operaciones el AICM?

A través de un mensaje, el AICM informó que la suspensión de operaciones tardará tres horas, con el fin de desahogar los encharcamientos en las pistas.

Es decir, la terminal aérea de la CDMX reanudaría operaciones alrededor de la medianoche del domingo.

