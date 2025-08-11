Juez exige al DOJ responder sobre el aislamiento de Caro Quintero antes del 18 de agosto

El juez federal Frederic Block ha emitido una orden al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que a más tardar el 18 de agosto de 2025 presente un posicionamiento formal respecto a la solicitud presentada por los abogados del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

Esta información fue revelada por el periodista y colaborador de W Radio, Arturo Ángel.

Última Hora: caso Caro Quintero.



Los defensores demandan una relajación del estricto aislamiento de Caro Quintero al que está sometido el capo mexicano en una prisión neoyorquina.

Solicitud de la defensa y cuestionamientos constitucionales

La carta presentada el pasado 8 de agosto ante el juez Block detalla que Caro Quintero se encuentra recluido bajo las llamadas Medidas Administrativas Especiales (SAMs), que la defensa considera desproporcionadas, ya que son medidas diseñadas principalmente para internos vinculados con terrorismo.

Los abogados de oficio, dirigidos por Mark DeMarco, argumentan que tales condiciones vulneran derechos fundamentales protegidos por la primera, quinta y sexta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, entre ellos el debido proceso, la asistencia legal efectiva y la libertad de expresión.

Condiciones de reclusión señaladas

Según la misiva, Caro Quintero está confinado en una celda reducida y sin ventanas, entre 23 horas al día entre semana y 24 horas los fines de semana, sin permitirle realizar ejercicio. Las condiciones incluyen luz permanente, aire acondicionado deficiente y comidas entregadas a través de una rendija en la puerta; además, se señala una notable falta de comunicación con sus familiares, limitada a una o dos llamadas monitoreadas y visitas únicamente de su equipo defensor.

Rafael Caro Quintero ya había solicitado una suspensión contra aislamiento cuando estuvo en el penal del Altiplano, en México

