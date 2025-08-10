Niega Conagua riesgo de desabasto de agua en ciudades fronterizas

Al afirmar que el agua potable para consumo humano está garantizado al 100%, la Comisión Nacional del Agua, negó que dicho recurso esté comprometido, ello después de recordar que según algunos medios de comunicación, señalaron que los niveles de agua en las presas internacionales La Amistad y Falcón pudieran comprometer el suministro humano.

📰 Falso que falte agua en las ciudades fronterizas de Tamaulipas.



Las lluvias en la cuenca del río Bravo mejoraron las presas y el abasto está garantizado al 100%.



Conagua sigue trabajando por una gestión responsable del agua.



Presas aumentaron de nivel por las lluvias

A través de un comunicado también mencionó el trasvase de agua entre las presas de Nuevo León y Tamaulipas. Detalló que debido a las lluvias de esta temporada, aumentaron los niveles del agua de las presas internacionales, los cuales están por encima de los de abril de este año.

Ante ello enfatizó que es falso que en este momento se pretenda realizar un trasvase de la presa El Cuchillo (Nuevo León) a la Marte R. Gómez (Tamaulipas) ya que explicó que el acuerdo de 1996 entre ambos estados, establece que es hasta el mes de octubre, se podría determinar si se realiza o no un trasvase entre dichas presas.

La Conagua reafirmó su compromiso con una gestión responsable del agua y la seguridad hídrica, por lo que mantendrá el trabajo conjunto con las autoridades estales y locales, así como con la comunidad, para mantener la correcta administración de las aguas nacionales.

