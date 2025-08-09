Exigen pueblos indígenas respeto a sus derechos y preservación de sus territorios

En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este sábado 9 de agosto se realizó una marcha con el objetivo de dar voz a sus demandas como el reconocimiento de sus derechos como es el acceso a los servicios básicos y la preservación de sus comunidades y su territorio.

Cientos de personas partieron del Ángel de la Independencia y avanzaron por Paseo de la Reforma, durante la marcha los integrantes de los pueblos originarios provenientes del Estado de México, Chiapas, Guerrero, así como de la Ciudad de México exigieron:

Protección legal de los territorios y recursos naturales. Preservación y enseñanza de 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente en México. Acceso equitativo a educación, salud y empleo. Alto a la discriminación y racismo estructural.

Ataviados con sus trajes tradicionales, banderas y pancartas en lenguas originarias, los cientos de manifestantes bloquearon por algunos momentos la vialidad en Paseo de la Reforma, sin embargo, hicieron eco de un día que tiene reconocimiento internacional por la ONU desde 1994.

