;

  • 09 AGO 2025, Actualizado 23:53

Exigen pueblos indígenas respeto a sus derechos y preservación de sus territorios

Grupos indígenas de diversas etnias marcharon sobre avenida Reforma en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Grupos indígenas de diversas etnias marcharon sobre avenida Reforma en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Araceli Hernández Zamora

En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este sábado 9 de agosto se realizó una marcha con el objetivo de dar voz a sus demandas como el reconocimiento de sus derechos como es el acceso a los servicios básicos y la preservación de sus comunidades y su territorio.

Cientos de personas partieron del Ángel de la Independencia y avanzaron por Paseo de la Reforma, durante la marcha los integrantes de los pueblos originarios provenientes del Estado de México, Chiapas, Guerrero, así como de la Ciudad de México exigieron:

  1. Protección legal de los territorios y recursos naturales.
  2. Preservación y enseñanza de 68 lenguas indígenas reconocidas oficialmente en México.
  3. Acceso equitativo a educación, salud y empleo.
  4. Alto a la discriminación y racismo estructural.

Te puede interesar:

Ataviados con sus trajes tradicionales, banderas y pancartas en lenguas originarias, los cientos de manifestantes bloquearon por algunos momentos la vialidad en Paseo de la Reforma, sin embargo, hicieron eco de un día que tiene reconocimiento internacional por la ONU desde 1994.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad