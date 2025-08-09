Detienen a “El Crack”, generador de violencia en el Edomex

"El Crack", josé Luis "N" generador de violencia en el Edomex, fue detenido.

Autoridades estatales, detuvieron a José Luis “N”, identificado como objetivo prioritario, generador de violencia en la región oriente.

Siguiendo líneas de investigación, efectivos de seguridad ubicaron un domicilio donde se resguardaba el sujeto, por lo que se recopilaron datos de prueba suficientes, los cuales le fueron entregados a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el predio.

Al sito llegaron elementos coordinados del Mando Unificado Oriente en el Estado de México, integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN),quienes implementaron un dispositivo para ejecutar la orden de cateo.

Al llegar al domicilio, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión y controlaron la situación, sin embargo, un elemento de la Policía Estatal fue lesionado por disparo de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital cercano para su atención.

En el inmueble fue detenido José Luis “N”, apodado “El Crack” y se aseguraron armas de fuego largas, diversas dosis de droga y equipo táctico.

Autoridades leyeron al detenido sus derechos y junto con lo asegurado, fue trasladado al Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

