¿Cómo se hace un jockey? La vida intensa detrás de las carreras de caballos

Así es la vida de un jockey: sudor, estrategia y velocidad sobre el caballo

Los secretos de los jockeys mexicanos que conquistan las pistas

En entrevista exclusiva con Martha Debayle en W, cuatro jockeys mexicanos Rigo, Arturo Vega, Miguel Ángel Rodríguez y Francisco, compartieron los detalles más impactantes de su rutina como jinetes profesionales. Desde las técnicas para mantener el peso ideal hasta la manera en que se conectan con sus caballos durante una carrera de caballos, revelaron que detrás del glamour hay mucho sacrificio físico y mental.

El peso, no la estatura, es lo que define a un jockey

Aunque muchos creen que un jockey profesional debe ser de estatura baja, la realidad es otra: el peso corporal es el factor decisivo. Rigo, por ejemplo, mide 1.74 m, pero debe reducir su peso a 51 kg para competir.

¿Cómo lo logra? Con una rutina estricta que incluye dieta, restricción de líquidos y sesiones de hasta hora y media en el vapor antes de cada competencia. “Tienes que hacer lo que sea para dar el peso”, confesó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: El uso crónico de estos medicamentos puede provocar demencia: lo explica Zain Hasan

¿Qué comen los jockeys antes de una carrera?

La respuesta es: casi nada. A lo mucho, un té o café. Después, directo al baño de vapor para eliminar los últimos kilos de agua. Esta práctica, aunque efectiva, conlleva riesgos: desmayos, como el que sufrió un jinete veterano tras salir del vapor completamente deshidratado.

La diferencia entre carreras de pura sangre y cuarto de milla

Los caballos pura sangre requieren estrategia y control. Sus carreras son largas, con muchas variables en juego. En cambio, las de cuarto de milla son explosivas, veloces y directas: duran alrededor de 10 segundos, por lo que los jinetes deben demostrar su agilidad y fuerza física.

“En las carreras de cuarto de milla no hay tiempo para pensar, todo pasa en segundos”, explicaron los jockeys.

¿Cómo se monta un caballo a toda velocidad?

Durante una carrera, los jockeys no van sentados. Van en cuclillas, sobre estribos del tamaño de dos dedos, equilibrándose con las piernas y, en situaciones extremas, con las manos. Todo esto, mientras el caballo corre a más de 55 km/h.

Además, muchos jinetes usan gritos como técnica de motivación: “¡Ándele!”, “¡Vamos, chiquitín!” o incluso frases personales como “¡Mira, papá, pórtate serio!”, con tal de empujar al animal a su máximo rendimiento.

¿Cómo se monta un caballo a toda velocidad? / Greg Pease Ampliar

No todos los caballos rinden igual, aunque se vean espectaculares

Un buen caballo de carreras no se mide solo por su apariencia. Para los jockeys, lo importante es su “corazón”, su pedigree y su capacidad de reaccionar el día de la competencia. A veces un caballo se ve imponente, pero no da resultados. Y otras, uno más modesto puede sorprender.

¿Siempre monta el mismo jockey al mismo caballo?

No. Aunque se pensaría que la relación jinete-caballo debería mantenerse, muchas veces se cambia de jockey por compromisos con otras cuadras o porque el caballo no se acomoda con un jinete específico. La clave está en encontrar la combinación ideal.

El mundo ecuestre como nunca lo habías escuchado

La entrevista con estos cuatro jockeys mexicanos mostró la intensidad, disciplina y entrega que exige el mundo de las carreras de caballos. No solo se trata de montar y correr: se requiere concentración, conexión emocional con el caballo, sacrificio físico y hasta saber gritar en el momento justo.

Como dijo Martha Debayle: “Lo más impresionante no es solo el caballo… es el que viene encima”.

El mundo ecuestre como nunca lo habías escuchado / Elena Popova Ampliar

¿Cómo consigue un jockey la oportunidad de montar?

Para un jockey profesional, el trabajo no solo consiste en competir, sino también en hacerse visible. Los entrenadores y agentes de jinetes son piezas clave para que un jinete consiga montas. Los caballos no se asignan al azar: cada semana, el agente de jinetes revisa el libro de condiciones, estudia qué caballo encaja en qué carrera y promueve a su representado con los entrenadores.

“Tú haces el trabajo en la tarde, pero él en la mañana se dedica a buscarte montas”, explica uno de los jockeys entrevistados.

La relación con el agente es de confianza y estrategia. Se revisan las opciones de caballos y se eligen montas incluso por compromiso con ciertas cuadras, aunque no siempre sean las más competitivas.

¿Cuánto gana un jockey profesional en México?

El sueldo de un jockey depende de sus resultados en la pista. Si no tiene un contrato fijo para galopar en las mañanas, su ingreso se basa solo en las carreras oficiales.

Montas perdedoras : cuando no se llega en los primeros tres lugares, el pago promedio es de 600 pesos .

: cuando no se llega en los primeros tres lugares, el pago promedio es de . Premios: el primer lugar se lleva el 10% del 50% de la bolsa total, es decir, si la bolsa es de 100 mil pesos, al jinete le tocan 5 mil pesos.

Una buena semana puede dejarles entre 15 mil y 20 mil pesos, dependiendo del número de victorias. Y si se trata de copas importantes, los premios pueden alcanzar hasta los 6 millones de pesos, como ocurrió con el Futurity Garañones.

El sacrificio físico detrás del éxito

El riesgo de ser jockey es altísimo. Las caídas son frecuentes, sobre todo con potros jóvenes o caballos difíciles. Las lesiones pueden ser graves: desde riñones reventados hasta vértebras desviadas por impactos en plena carrera.

“Un caballo se me quebró de la mano en plena curva, y cuando caí fue de pura cabeza”, contó uno de los jockeys.

El nivel de exposición es extremo, y muchas veces la pasión vence al miedo: “Aunque mi mamá me decía que ya no montara, yo sigo aquí”.

¿Cuánto gana un jockey profesional en México? / Westend61 Ampliar

¿Cómo se cuida a un caballo de carreras?

Lejos de lo que algunos podrían pensar, un caballo de carreras recibe cuidados comparables (o mejores) que un atleta humano. Desde alimentación especializada, suplementos, vitaminas y atención médica constante, hasta rutinas personalizadas de descanso y entrenamiento.

“Un caballo corre solo un día a la semana y lo cuidan todo el tiempo. Es como un atleta de alto rendimiento”, explican.

Además, los caballerangos se encargan de su bienestar emocional y físico, cuidando especialmente zonas sensibles como los cascos, donde tienen muchas fibras nerviosas.

¿A qué edad empiezan y hasta cuándo corren los caballos?

Los caballos de carreras inician su carrera profesional a partir de los 2 años de edad, y algunos logran competir hasta los 10 años, dependiendo de su condición física.

“Las hembras maduran más rápido, por eso a veces a esa edad corren mejor que los machos”, comentan los jockeys.

¿A qué edad empiezan y hasta cuándo corren los caballos? / Deejpilot Ampliar

La meta soñada: el Kentucky Derby

Cuando se les pregunta cuál es su mayor anhelo profesional, todos coinciden: correr en el Kentucky Derby. Aunque algunos prefieren competencias nacionales como el All American Futurity o el Champion of Champions de Los Alamitos, llegar a las grandes ligas internacionales es el sueño de todo jockey mexicano.

“En Estados Unidos no siempre te dan la oportunidad, pero cuando se da, los mexicanos han demostrado que están al nivel”.

Detrás del espectáculo, pasión y disciplina

Montar caballos no es solo una profesión, es una herencia familiar y una pasión que exige cuerpo, mente y alma. Algunos de los jockeys entrevistados vienen de generaciones de jinetes, otros lo aprendieron por necesidad o destino, pero todos coinciden en que este trabajo es más que correr: es formar parte de un equipo con su caballo, su entrenador, su agente y su propio instinto.

“No todos entienden lo que hacemos, pero cuando ganamos, todo vale la pena”.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/DI5bmY5K38s